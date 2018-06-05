Erdoğan'dan İnce'ye Prompter Cevabı: Sana Dersini Veririm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran'a kısa bir süre kala Sakarya Mitingi'nde konuştu. Erdoğan, promter bozulduğu için konuşamadığını iddia eden Muharrem İnce'ye "Sana promter dersi veririm" şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"24 HAZİRANDA SONRA ÇOK CİDDİ BİR MANİFESTO ÇEKECEĞİZ"

"Ekonomi diyorlar ya, Türkiye'yi her yıl en az yüde 5,7 büyüyen ülke haline getirdik. IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı, şimdi sıfır. Ey Bay Kemal, ey Muharrem siz bu işlerden anlamazsınız, çırak bile olamadınız. AB'de ortalama her vatandaş 100 euro elde ederken bizim 35 euroydu. Şimdi 63 euro gelir elde eder hale geldik. Bire bir katladık. Ekonomi diyorlar. Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız. Yine yapsınlar manüpilasyonlarını. 24 Haziran'dan sonra çok ciddi bir manifestoyu bunlara çekeceğiz. Biz çalışıyoruz üretiyoruz. Bay Muharrem anladın mı? Bay Kemal anladın mı?"

"Bay Kemal burayı da iyi dinle. Sizin otomobile falan kafanız basmaz. Geçtiğimiz yı 723 bin otobüs satıldı. 91 bin nerede, 723 bin nerede? Hey gidi... Her eve otomobil giriyorsa, buzdolabı, çamaşır makinesi giriyorsa bir refah seviyesi var. Muharrem Efendi bunlar neyi gösteriyor, anlamıyor bunlar ya. Bula bula birbirlerini buldular, al birini, vur öbürüne. İnşallah önümüzdeki dönemde de Sakarya'yla birlikte yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Sakarya birlik vakti. Vakit Türkiye vakti. İrade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Ama sandıkları ihmal etmeyeceğiz."

"Türkiye büyüdükçe tüm şehirlerimiz hakkını aldı. Sakarya'ya 6 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Muharrem de duysun, Bay Kemal de duysun. 21 katrilyon yatırım yaptık. Ama onlara kalsa tarımda bir şey yapmadık, geliyoruz oraya. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni hayata geçiriyoruz. 28 bin kapasiteli stadyumumuz şehrimize yakışan bir eser oldu, beğendiniz mi? Ama çıkamadınız, benim gelip burada top oynayacak halim yok."

"TOKİ İLE KONUŞTUK, MİLLET BAHÇESİNİ YAPACAĞIZ"

"Sakarya'da bin yataklı şehir hastanemizin çalışmaları bitmek üzere. Onun da çalışmasını yapıyoruz, proje bitmek üzere. Eski stadın yerini millet bahçesi yapacağız. TOKİ orayla ilgili bir satış ahdi yapmış, TOKİ ile konuştum inşallah orayı millet bahçesi yapıyoruz. Çoluk çocuk oraya gidin, hep birlikte çimlerde yuvarlanın. İngiltere'nin Hyde Parkı varsa, bizim de Sakarya millet bahçemiz var."

"TERÖRİSTTEN CUMHURBAŞKANI OLMAZ"

"Bazı cumhurbaşkanı adayları sistemi yanlış anlamış. Kral olacak sanıyorlar. Ali kıran baş kesen kesildiler. Gel bakalım Muharrem diye Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı kişinin Afrin kahramanı Temel paşa ile söylediklerini duydunuz mu? Sen kimsin ya? Sana o apoletleri söktürmezler. Sen o apoletleri ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş'a mı takacaksınız? Hale bak, benim 53 Kürt kardeşimin ölümü ile ilişkili kişi cumhurbaşkanı adayı. Muharrem efendi de onu ziyaret ediyor. Teröristten cumhurbaşkanı adayı olmaz. Kürt kardeşim bu oyunu bozacak.

Onu ziyaret edenler oradan oy devşiririm sanıyorlar, devşiremeyeceksin. Benim halkım türbe ziyareti gibi onu ziyaret edene cezayı sandıkta kesecektir. Biz 15 Temmuz'da 150 generalin apoletini sökmüşüz. Milletin kanını döken o alçaklar birer FETÖ teröristiydi. Onlarla bunu birbirine karıştırma. Metin Temel paşamız ise Afrin'de teröristlerle göğüs göğüse çarpışmış bir komutandır. Beni alkışlamış, ben başkomutanım. Ey Muharrem sen kendini ne zannediyorsun, çırak bile değilsin. Erdoğan Anayasa'ya göre zaten başkomutan. Cumhurbaşkanının apolet sökme gibi bir yetkisi yoktur. Yargı yapar bunu yargı."

"SANA PROMPTER DERSİ VERİRİM"

Promter tartışmasına değinen Erdoğan, "Promteri unutmuşum, ben promteri falan unutmadım. Ben promterin dersini veririm sana" diye konuştu. Erdoğan, Sakarya'ya yeni üniversite müjdesi verdi. Sakaryaspor'un lige çıkamamasına değinen Erdoğan, "28 bin kapasiteli stadyumumuz şehrimize yakışan bir eser oldu, beğendiniz mi? Ama çıkamadınız, benim gelip burada top oynayacak halim yok." ifadelerini kullandı