Son Dakika! Erdoğan'dan Döviz ve S-400 Açıklaması

Başkan Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'ye gerçekleştirilen ekonomik saldırıları değerlendirdi. Erdoğan, ''Kur manipülasyonuyla, Türkiye'nin güçlü ve sağlam ekonomisi üzerinde şüphe bulutları oluşturmaya çalışıyorlar.'' dedi. S-400 anlaşmasına ilişkin konuşan Erdoğan, ''Kusura bakmayın, birilerinden izin alacak değiliz.'' diye konuştu.

KUR MANİPÜLASYONU

Kur manipülasyonuyla, Türkiye'nin güçlü ve sağlam ekonomisi üzerinde şüphe bulutları oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle uluslararası ticaretin dolara bağımlılığı giderek daha büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Bizler artık aramızda yerli ve milli parayı kullanmak suretiyle doların egemenliğine bir defa yavaş yavaş son vermemiz gerekiyor.

SAKIN İNANMAYIN

Malum kredi derecelendirme kuruluşları var ya, bunların her adımı politiktir. Bunlar cambazdır. Sakın cambazlara inanmayın.Türkiye olarak, savunma sanayi başta olmak üzere, ekonomidede bağımsızlığımızı tam anlamıyla tesis etmekte kararlıyız.

İZİN ALACAK DEĞİLİZ

Biz Rusya ile S-400 anlaşması yaptık. Birileri bundan rahatsız oluyor. Kusura bakmayın, birilerinden izin alacak değiliz.