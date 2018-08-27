Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'yi Çıldırtacak Bir Hamle Daha: İran'a Gidiyor

ABD ile yaşanan Rahip Brunson krizinin ardından Rusya ve İran ile yeniden yakınlaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7 Eylül'de komşu ülke İran'a resmi bir ziyarette bulunacağı açıklandı.

ÜÇLÜ ZİRVE YAPILACAK

Erdoğan'ın Tebriz kentinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geleceği belirtildi. Üç liderin başta Suriye konusu olmak üzere bir çok bölgesel konuye ele alması bekleniyor.

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