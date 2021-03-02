Son dakika: Erdoğan: "Çocuk mahkemelerini çocuk dostu olacak şekilde tasarlıyor, duruşmalara hakim, savcı ve avukatların cübbesiz katılımına imkan sağlıyoruz."
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Son dakika: Erdoğan: "Çocuk mahkemelerini çocuk dostu olacak şekilde tasarlıyor, duruşmalara hakim, savcı ve avukatların cübbesiz katılımına imkan sağlıyoruz."

02.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:58
Son dakika: Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Çocuk mahkemelerini çocuk dostu olacak şekilde tasarlıyor, duruşmalara hakim, savcı ve avukatların cübbesiz katılımına imkan sağlıyoruz.

Erdoğan: "Çocuk mahkemelerini çocuk dostu olacak şekilde tasarlıyor, duruşmalara hakim, savcı ve avukatların cübbesiz katılımına imkan sağlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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