Son dakika: Erdoğan: "Çocuk mahkemelerini çocuk dostu olacak şekilde tasarlıyor, duruşmalara hakim, savcı ve avukatların cübbesiz katılımına imkan sağlıyoruz."
02.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:58
Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Çocuk mahkemelerini çocuk dostu olacak şekilde tasarlıyor, duruşmalara hakim, savcı ve avukatların cübbesiz katılımına imkan sağlıyoruz.
Erdoğan: "Çocuk mahkemelerini çocuk dostu olacak şekilde tasarlıyor, duruşmalara hakim, savcı ve avukatların cübbesiz katılımına imkan sağlıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ