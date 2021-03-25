Son dakika! Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti
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Son dakika! Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika! Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti

Edinilen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.


Son dakika! Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti
Son dakika! Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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