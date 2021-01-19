Son dakika! Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların kazanımlarımıza göz dikmeleri, kendi çapsızlıklarının,...

Bir son dakika haberine göre Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların kazanımlarımıza göz dikmeleri, kendi çapsızlıklarının, çaresizliklerinin, tembelliklerinin işaretidir.