Son dakika! Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların kazanımlarımıza göz dikmeleri, kendi çapsızlıklarının,...
19.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:02
Bir son dakika haberine göre Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların kazanımlarımıza göz dikmeleri, kendi çapsızlıklarının, çaresizliklerinin, tembelliklerinin işaretidir.
Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların kazanımlarımıza göz dikmeleri, kendi çapsızlıklarının, çaresizliklerinin, tembelliklerinin işaretidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu