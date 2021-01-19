Son dakika! Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların kazanımlarımıza göz dikmeleri, kendi çapsızlıklarının,...
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Son dakika! Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların kazanımlarımıza göz dikmeleri, kendi çapsızlıklarının,...

19.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:02
Son dakika! Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların kazanımlarımıza göz dikmeleri, kendi çapsızlıklarının, çaresizliklerinin, tembelliklerinin işaretidir.

Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların kazanımlarımıza göz dikmeleri, kendi çapsızlıklarının, çaresizliklerinin, tembelliklerinin işaretidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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