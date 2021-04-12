Son Dakika | Erdoğan: "Bundan böyle önceliğimiz (Libya) Milli Birlik Hükümeti'nin yetkisinin ve egemenliğinin ülke sathına teşmil edilmesidir."
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Erdoğan: "Bundan böyle önceliğimiz (Libya) Milli Birlik Hükümeti'nin yetkisinin ve egemenliğinin ülke sathına teşmil edilmesidir.
Erdoğan: "Bundan böyle önceliğimiz (Libya) Milli Birlik Hükümeti'nin yetkisinin ve egemenliğinin ülke sathına teşmil edilmesidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap