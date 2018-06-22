Erdoğan: Bugün Kandil'deyiz, Yarın Gerekirse Sincar'da

İstanbul Ataşehir'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Şimdi Irak'tayız, Kandil'deyiz, gerekirse Sincar'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun hiç, dinlemeyiz vururuz." dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"ŞİMDİ KANDİL'DEYİZ, GEREKİRSE SİNCAR'DA OLACAĞIZ"

"Şimdi Kandil'deyiz. Gerekirse Sincar'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun. Dinlemeyiz vururuz. Siz bize dediniz ki 'bizi rahatsız edeni gidin vurun' Mehmetçiğimiz niye var? Silahlı kuvvetlerimiz niye var? Polisimiz niye var? Bunun için var. Yapacağız, devam edeceğiz. Güvenli bir ülke huzur içinde bir ülke mutlu bir ülke bunun için bu adımları atıyoruz, atacağız. Herkes şunu anlayacak; Türkiye Cumhuriyeti'ne yanaşmak yok. Bunu görecekler"

"BİZ İLİMDE, İRFANDA BİR YARIŞIN İÇİNDEYİZ"

"Biz yola çıkarken dört temel taş üzerine Türkiye'yi ayağa kaldıracağız dedik. Birincisi eğitim, ikincisi sağlık üçüncüsü adalet dördüncüsü emniyet. Kitapları ücretsiz yaptık. Bizim zamanımızda kırtasiyeden parayla alamıyorduk. Bay Muharrem üniversiteyi ücretsiz yapacağız diyor, üniversite zaten ücretsiz. 75 üniversite vardı, şimdi 205 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Biz ilimde, irfanda bir yarışın içerisindeyiz."

"ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN EŞİ BURADA BOL BOL DAİRE SAHİBİ OLUYOR"

"Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum: İdeolojik yaklaşımları bırakın. Ataşehir Belediye Başkanı'nın eşi burada bol bol daire sahibi oluyor. Demokratik bir şekilde bu hesabı sormak sizin hakkında. Ataşehir bu defa 2019 Mart'ına farklı hazırlanacak. Biz Belediye Başkanlığı'nı da CHP'den alacağız."

"BİZİ KİM RAHATSIZ EDERSE VURURUZ"

"Kandil'e indik 20 uçakla, 10 noktayı vurduk. İkinci bir adım daha attık terör örgütü toplantı halinde, İHA'lar SİHA'lar bunları tespit etti, uçaklar imha etti. Biz Afrin'e Cerablus'a gireceğiz dedik, Bay Kemal girmeyin dedi. Şimdi Irak'tayız, Kandil'deyiz gerekirse Sincar'da olacağız. Bizi kim rahatsız ederse gideriz vururuz."

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