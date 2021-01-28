Son dakika: Erdoğan: "Bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız."
28.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:25
Son dakika gelişmesine göre Erdoğan: "Bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız."
Erdoğan: "Bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap