Son Dakika | Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar)Bu ilim yuvalarımızı tahrik etmeye buraları terörize etmeye kimsenin hakkı yok, buna da müsaade etmeyiz.

Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar)Bu ilim yuvalarımızı tahrik etmeye buraları terörize etmeye kimsenin hakkı yok, buna da müsaade etmeyiz.