Son Dakika | Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar)Bu ilim yuvalarımızı tahrik etmeye buraları terörize etmeye kimsenin hakkı yok, buna da müsaade etmeyiz.
05.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:11
Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar)Bu ilim yuvalarımızı tahrik etmeye buraları terörize etmeye kimsenin hakkı yok, buna da müsaade etmeyiz.
Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar)Bu ilim yuvalarımızı tahrik etmeye buraları terörize etmeye kimsenin hakkı yok, buna da müsaade etmeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu