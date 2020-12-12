Son dakika! Erdoğan: "Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir."
12.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:09
Son dakika habere göre Erdoğan: "Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir.
Erdoğan: "Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük