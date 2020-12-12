Son dakika! Erdoğan: "Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir."

Son dakika habere göre Erdoğan: "Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir.