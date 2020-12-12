Son dakika! Erdoğan: "Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Erdoğan: "Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir."

12.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:09
Son dakika! Erdoğan:

Son dakika habere göre Erdoğan: "Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir.

Erdoğan: "Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Başkan Yalçın, 'Yatırımlar yılı bizi bekliyor'
Son dakika haberleri | Başkan Yalçın, "Yatırımlar yılı bizi bekliyor"
Son dakika haberleri: Kadınların ekmek pişirmek için bir araya gelmesiyle virüsün yaydığı mahalleye karantina
Son dakika haberleri: Kadınların ekmek pişirmek için bir araya gelmesiyle virüsün yaydığı mahalleye karantina
Bakan Karaismailoğlu: Yapacağımız yatırımlar bizi lojistikte süper güç haline getirecek
Bakan Karaismailoğlu: Yapacağımız yatırımlar bizi lojistikte süper güç haline getirecek

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir İlham Aliyev Abdülhamit Gül Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Demet Özdemir Defne Samyeli
Spor Adem Ljajic Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Erdoğan: "Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:08:30. #1.14#
title