Son dakika... Erdoğan: Başaramayacaklar, ülkemize kendi senaryolarına göre istikamet biçemeyecekler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke olarak uluslararası alanda, parti olarak da içeride maruz kaldığımız saldırıların gerisinde Türkiye'yi bir kez daha küresel güç dengelerinin dışında bırakma niyeti olduğunu biliyoruz. Ama bu defa başaramayacaklar, milletimizin enerjisini ve vaktini iç çekişmelerle heba ettirerek ülkemize kendi senaryolarına göre istikamet biçemeyecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7'nci Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Salgın şartlarının yol açtığı kısıtlamalara rağmen kongreleri hem tedbirlere uygun hem de coşkulu şekilde gerçekleştirdiklerine işaret eden Erdoğan, AK Parti kongrelerinin, bir siyasi parti toplantısı olmanın ötesinde, ülkenin ve milletin geleceğine ilişkin umutlarının tazelendiği demokrasi platformları olduğunu söyledi. AK Parti'yi, girdiği 15 seçimin hepsinde de birinci yaparak bugünlere milletin getirdiği belirten Erdoğan, "Bunun için her adımımızı milletimize bakarak atıyoruz. Milletimiz bugün bize 2023 hedeflerimizi işaret ediyor. Türkiye'nin demokrasiden ekonomiye her alanda en üst lige çıkmasının ifadesi olan 2023 hedeflerimizin en kritik dönemeci de aynı yıl yapılacak seçimlerdir. Kongrelerimizde, partimizi 2023 seçimlerine taşıyacak ve inşallah sandıkta bir kez daha elde edeceğimiz zaferin altına imza atacak kadroları belirliyoruz. Teşkilatlarımızda görev alan her bir arkadaşımın, böylesine bir tarihi sorumluluğun altına girdiğinin bilincinde olduğunu biliyorum. Gözlerinizdeki parıltı, yüreklerinizdeki kıpırtı, kalplerinizdeki heyecan, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına katkıda bulunma azminizin yansımasıdır. Rabbime bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için hamd ediyorum. Türkiye'nin bu kritik döneminde hayatınızın diğer alanlarından fedakarlık yaparak sorumluluk üstlendiğiniz, elinizi taşın altına koyduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

'ÜLKEMİZE KENDİ SENARYOLARINA GÖRE İSTİKAMET BİÇEMEYECEKLER'Geleceğin aydınlık Türkiye'sini birlikte inşa ederek, sonraki nesillere 2053 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri bir ülke emanet edeceklerini belirten Erdoğan, "Son iki asırdır önümüze konan engeller ve kendi eksiklerimiz sebebiyle dünyanın yaşadığı değişimlerin çoğu, özellikle de onların gerisinde kaldık. İnşallah bu kez önümüze çıkan fırsatı değerlendirecek ve hedeflerimize ulaşacağız. Ülke olarak uluslararası alanda, parti olarak da içeride maruz kaldığımız saldırıların gerisinde Türkiye'yi bir kez daha küresel güç dengelerinin dışında bırakma niyeti olduğunu biliyoruz. Ama bu defa başaramayacaklar, milletimizin enerjisini ve vaktini iç çekişmelerle heba ettirerek ülkemize kendi senaryolarına göre istikamet biçemeyecekler. İstiklalimize ve istikbalimize sıkı sıkıya sarılan milletimizle birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolda, Allah'ın izniyle zafere ulaşmamıza engel olamayacaklar. Vesayetle elde edemediklerini terör örgütleriyle, onlarla başaramadıklarını darbeyle deneyenlerini bugüne kadar hep nasıl hüsrana uğrattıysak inşallah bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Demokrasimize sahip çıkarak, ekonomimize sahip çıkarak, özgürlüğümüze sahip çıkarak, kalkınma yolunda elde ettiğimiz kazanımlara sahip çıkarak Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız. Dün en temel insani ihtiyaçları için gereken altyapıdan bile mahrum Türkiye'den nasıl bugün gelişmiş ülkelerin bile gıptayla izlediği bir yere geldiysek yarın da lider ülkeler arasına gireceğiz" diye konuştu.'BİZİM İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR'Erdoğan, önlerine kurulan tuzakları birer birer aşarak, kirli oyunları birer birer deşifre ederek kendileriyle birlikte tüm dostlarının hakkına ve hukukuna sahip çıkmayı sürdüreceklerini ifade etti. Erdoğan, şöyle konuştu: "Cumhur İttifakı olarak ülkemizi küresel siyasi ve ekonomik çalkantıların içinden güvenle çıkartarak istikrar ve huzur ikliminde hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışacağız. Bu meşakkatli, bir o kadar da şerefli mücadeleye, hangi seviyede olursa olsun destek veren, katkıda bulunan herkesin en kıymetli hazinesi milletimizin gönlünden kopup gelen bir Allah razı olsun nidası olacaktır. Biz 40 yıllık siyasi hayatımızın her gününü, her anını işte bu sözü duymak için harcadık. İnşallah son nefesimize kadar aynı gaye uğrunda mücadeleyi sürdüreceğiz. İşte bunun için 'AK Parti'nin siyaseti hizmet siyasetidir, eser siyasetidir, kalkınma siyasetidir' diyoruz. Cumhuriyet tarihinin tamamında tüm yapılanlardan kat be kat daha fazla hizmeti bu kadar kısa sürede ülkemize kazandırmamızı da işte bu anlayışa borçluyuz. Sizlerin de aynı gayeyle gecenizi gündüzünüze katarak çalışacağınıza, çabalayacağınıza inanıyorum. Artık ülkemizin 84 milyona yaklaşan nüfusunun her birini AK Parti"nin tabii mensubu olarak görüyoruz. Partimizin 11,5 milyona yaklaşan üye sayısıyla diğer tüm partilerin üye sayılarını katlayarak geçmiş olması önemlidir. Ama bizim için yeterli değildir."'OY ORANI SANDIKTA ORTAYA ÇIKAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönlünü ve desteğini partiye çekemedikleri tek bir ferdin dahi bulunmasını kendi eksikleri olarak gördüklerinin altını çizerek, "Oy oranı sandıkta ortaya çıkar. Mücadelenin ve başarının asıl görüleceği yer sandık gününe kadar yapılan çalışmalardır. Bunun için AK Parti'nin genel merkez yöneticisinden, il ve ilçe teşkilatlarına, mahalle ve köy temsilcisinden sandık müşahidine kadar tüm kadroları, yılın 365 gününü seçim günü gibi değerlendirmek mecburiyetindedir. Milleti seçimden seçime hatırlayanların, siyaseti masa başı mühendislik hesaplarıyla yapanların, kendine sadece medya aynasında bakanların, nesiller boyu iktidardan uzak kalmalarının sebebi işte budur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ülkeyi yürütme ve yönetme yetkisi alabilmenin tek yolu, milletin yarısından fazlasının desteğini kazanabilmektir. Dolayısıyla artık bu köhne siyaset tarzının işi daha zordur. Kırk benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları dahi bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor. AK Parti olarak tamamını tabii seçmenimiz olarak gördüğümüz milletimizin her bireyini, kendi çatımız altında görme gayretimiz de ne kadar mesafe kat edersek, hangi mahfillerde yazıldığı belli olan bu oyunu o kadar çabuk bozarız" dedi.'BU YOLUN SONU MUTLAKA ZAFERE ÇIKACAKTIR'"Bizimle eser ve hizmet yarışına giremeyenlerin yöneldikleri her kapının önünde sonunda milletimizin feraset duvarına çarparak kapandığını, geçmişteki tecrübelerimizle zaten biliyoruz" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yeter ki biz kendi istikametimize sahip çıkalım, kendi bildiğimiz yolda kararlılıkla gitmeyi sürdürelim. Allah'ın izniyle bu yolun sonu mutlaka zafere çıkacaktır. İnsanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kast eden hiç kimse bu millet nezdine itibar bulmaz, bulamayacaktır. Kendi partilerindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık furyasının üzerini örtmek için, yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltenler hakikat selinin önünden kaçamayacaktır. Türkiye'ye husumeti şiar edinmiş, herkesle kol kola girenlerin varacağı yer halkın karşısına çıkacak yüzü kalmamış bu siyasetçilerin konduğu tarihin tozlu rafları olacaktır. Elbette ülkemizi ve milletimizi bu faşist ve riyakar siyasetin eline bırakmayacağız. Ülkemize daha çok hangi eserleri kazandırabileceğimize bakacağız. Milletimize daha çok hangi hizmetleri verebileceğimize bakacağız. Türkiye'yi hangi alanlarda en ileriye taşıyabileceğimize bakacağız. İşte dün Milli Uzay Programımızı açıklayarak gözümüzü uzaya diktiğimizi ilan ettik. 'Gökyüzünü bak Ayı gör' diyerek ülkemizin uzay yarışında en önlere çıkma kararlılığını gösterdik. Bizim asıl gündemimiz bunlardır. Diğer konulara siyasetin cilvesi olarak bakarak milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. Sizlerden de illerinizde aynı anlayışla hiçbir rehavete meydan vermeden çalışmanızı istiyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ