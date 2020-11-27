Son dakika... Erdoğan: "Aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Sayın Putin'le yaptığım görüşmeler var. Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler...
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Son dakika... Erdoğan: "Aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Sayın Putin'le yaptığım görüşmeler var. Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler...

27.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:42
Son dakika... Erdoğan:

Son dakika haber... Erdoğan: "Aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Sayın Putin'le yaptığım görüşmeler var. Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var."

Erdoğan: "Aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Sayın Putin'le yaptığım görüşmeler var. Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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