Son dakika... Erdoğan: "Aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Sayın Putin'le yaptığım görüşmeler var. Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler...
27.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:42
Son dakika haber... Erdoğan: "Aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Sayın Putin'le yaptığım görüşmeler var. Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var."
Erdoğan: "Aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Sayın Putin'le yaptığım görüşmeler var. Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe