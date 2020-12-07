Son dakika! Erdoğan: "Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi (Doğu Akdeniz) 'sıfır toplamlı bir oyun' olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum."
07.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:05
Son dakika gelişmesine göre Erdoğan: "Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi (Doğu Akdeniz) 'sıfır toplamlı bir oyun' olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum.
Erdoğan: "Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi (Doğu Akdeniz) 'sıfır toplamlı bir oyun' olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan