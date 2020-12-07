Son dakika! Erdoğan: "Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi (Doğu Akdeniz) 'sıfır toplamlı bir oyun' olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Erdoğan: "Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi (Doğu Akdeniz) 'sıfır toplamlı bir oyun' olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum."

07.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:05
Son dakika! Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Erdoğan: "Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi (Doğu Akdeniz) 'sıfır toplamlı bir oyun' olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum.

Erdoğan: "Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi (Doğu Akdeniz) 'sıfır toplamlı bir oyun' olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı'na video mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı'na video mesaj
Bahçeli: 'İrini harekatı Doğu Akdeniz'de kurulmuş mayınlı bir tuzaktır'
Bahçeli: "İrini harekatı Doğu Akdeniz'de kurulmuş mayınlı bir tuzaktır"
Prof. Dr. Gökoğlu: 'Akdeniz'e kıyı tüm ülkelerde balon balığı avına müsaade edilmeli'
Prof. Dr. Gökoğlu: "Akdeniz'e kıyı tüm ülkelerde balon balığı avına müsaade edilmeli"

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ivana Sert Gökhan Alkan Demet Akalın
Spor Samatta Sörloth Samet Aybaba Yılmaz Vural Ali Palabıyık
Tüm Haberler Adana Bursa Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Erdoğan: "Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi (Doğu Akdeniz) 'sıfır toplamlı bir oyun' olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 11:04:38. #1.15#
title