Son dakika! Erdoğan: "Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi (Doğu Akdeniz) 'sıfır toplamlı bir oyun' olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum."

Son dakika gelişmesine göre Erdoğan: "Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi (Doğu Akdeniz) 'sıfır toplamlı bir oyun' olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum.