Son dakika! Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı: (1)
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Son dakika! Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı: (1)

13.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:13
Son dakika! Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı: (1)

Son dakika haberler... Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yanda kahraman ordusuyla sınırlarında ve sınırlarının dışında millete huzur, dostlarına güven verecek, düşmanlarına korku salacak bir Türkiye olduğunu belirterek, "Diğer yanda şehir hastaneleriyle yollarıyla...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yanda kahraman ordusuyla sınırlarında ve sınırlarının dışında millete huzur, dostlarına güven verecek, düşmanlarına korku salacak bir Türkiye olduğunu belirterek, "Diğer yanda şehir hastaneleriyle yollarıyla köprüleriyle okullarıyla Karadeniz'de bulduğu doğal gaz başta olmak üzere, enerji projeleriyle sanayisiyle ihracatıyla güçlü bir altyapı inşasına devam eden bir Türkiye var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namık Kemal Stadyumunda düzenlenen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmaya, "Alemi titreten Fatihler gördün. Bugün özlediğin fetihler gördün. Rabb'imden nice lütuflar gördün. Vazgeçilemez Tekirdağımsın." sözleriyle başladı.

Erdoğan, "Fetihler gören, Fatihler gören, Rabb'imden lütuflar gören Tekirdağ. Gaza medeniyetimizin solmayan goncası, gönül medeniyetimizin parlayan incisi Tekirdağ. Rumeli deyince gözleri buğulanan, hasreti de acıya da sevinci de iliklerine kadar yaşayan onurlu Tekirdağ. Sadece destan yazmakla destan yaşamakla kalmayan, kendisi de taşıyla toprağıyla destan olan Tekirdağ. Rabb'ime yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra bugün Tekirdağ ile bir kez daha buluşmayı nasip ettiği için hamdüsena ediyorum." şeklinde konuştu.

Tekirdağ'ın 2019 seçimlerinde büyükşehirde yüzde 44'e ulaştığını ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Erdoğan, bir dahaki seçimde gayretlerini artırarak, Tekirdağlılarla muhabbetlerini güçlendirerek yüzde 50'nin üzerine çıkacaklarını söyledi.

Erdoğan, "Buna hazır mıyız? Buna var mıyız?" diye sorarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir. Ülkemizi 2023 vizyonuyla buluşturan parti olarak bu hedefleri hayata geçirmek de yine bizim görevimizdir. Sadece bununla kalmayacak bizden sonraki nesillere güçlü bir 2053 vizyonu miras bırakacağız. Bu tarihi ve kutlu mücadelede Tekirdağ'ı en önde görmek istiyoruz."

"Şehir hastanemize İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimizin ismi yakışır"

Buraya gelmeden önce 41. Komando Tugayında sancak teslimi törenine katıldığını hatırlatan Erdoğan, kongreden sonra da Tekirdağ'daki şehir hastanesinin açılışını yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında hastanenin isminin de "İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi" olduğunu açıklayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz gençlik yıllarımızda birlikte siyaset yaptığımız bir büyüğümüzdü. Hayrabolulu ve 1912 doğumlu. Yıllarca bakanlıklar yaptı. Başhekimlikler yaptı. Hayatı dolu dolu olan bir büyüğümüzdü. Yanılmıyorsam da 96 yılında rahmetli oldu. ve dedik ki bir Tekirdağlı, Hayrabolulu olarak bu şehir hastanemize İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimizin ismi yakışır. Çünkü bize bu büyüklerimizi unutturmamak yakışır. İnşallah bu hastaneyle artık İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz de unutulmazlar arasına girmiş olacaktır.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını en iyi işte bu fotoğraf anlatıyor. Bir yanda kahraman ordumuzla sınırlarımızda ve sınırlarımızın dışında milletimize huzur verecek, dostlarımıza güven verecek, düşmanlarımıza korku salacak bir Türkiye var. Diğer yanda şehir hastaneleriyle yollarıyla köprüleriyle okullarıyla Karadeniz'de bulduğu doğal gaz başta olmak üzere, enerji projeleriyle sanayisiyle ihracatıyla güçlü bir alt yapı inşasına devam eden bir Türkiye var. Aynı şekilde dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgesinde ve dünyada sözünü dinleten, itibarını yükselten, etkisini artıran bir Türkiye var."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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