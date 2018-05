Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor: 24 Haziran Türkiye İçin Milat Olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nde 24 Haziran seçimleri için manifestosunu açıklıyor. Erdoğan, "Ahdim olsun ki yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacak." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"GERİ DURMADIK, DİKLENMEDİK, DİK DURDUK"

"Bu toprakları bize vatan yapan aziz milletim. 1071 Malazgirt Zaferi'nden bu yana bu topraklar bize yurt oldu. Bizim devletimiz Söğüt'te çadırlarda kuruldu. Dedem Osman Gazi'nin rüyası hakikat oldu. Devletimiz adalet sevdasıyla büyüdü. Bursa ve Edirne de kök saldı. Sultan Fatih bizim ceddimizdi. Kudüs'ü alan Selahattin Eyübi bizdik. Kanla alınan toprak, parayla satılmaz diyen Abdülhamid bizdik. Çanakkale'de canını veren, düşmana geçit vermeyen bizdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Size ölmeyi emrediyorum' dediğinde siperlerinden ok gibi fırlayanlar bizdik. Bu yurdun namusunu işgalcilere çiğnetmeyen bizdik, toprakları sıksan şuhedamızın fışkırdığı, türkümüzün okunduğu Türkiye'mizi aziz bildik. 1923'te Atatürk'ün öncülüğünde devletimizin yönetim şeklini cumhuriyet olarak ilan edildi. 28 Şubat'ta milletin inancını boğmaya kalkıştılar. Her darbede acı çeken biz olduk. Varlığımıza, huzurumuza, refahımıza kast ettiler. Yılmadık, yıkılmadık. Erdem irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık. Hep birlikte büyüdük, hep birlikte özgürleştirdik. Biz durmadık, onlar da durmadı. 27 Nisan'da bir e-muhtıra ile karşımıza çıktılar. Biz milletin iradesine sahip çıktıkça onlar daha da öfkelendi. Geri durmadık, diklenmedik, dik durduk. Onların küresel efendilerine de eyvallah etmedik."

"MAZLUMLARIN SESİ OLDUK"

"Küresel düzenin haksızlıklarına dünya 5'ten büyüktür diye haykırdık. Somali'deki, Bosna'daki katliamlara gür bir sesle haykırdık, elimizi taşın altına koyduk. Başkalarının ilgisizliğine aldırmadan, kendi imkanlarımızla mazlumların sesi olduk. Zulme karşı merhametten, sömürüye karşı ortak çıkardan, kibire karşı kardeşlikten yana olduk. Mazlum Filistin halkının davasını her platformda savunduk. Davos'ta işgalcilere karşı 'one minute' dedik. One minute önemli bir istasyondu. Suriye ve Irak'tan buraya gelen milyonlarca muhacire hiç tereddüt etmeden kapımızı açtık."

"HAİN PLANLARI BAŞLARINA ÇALDIK"

"2013 yılında ekonominin her alanında en yüksek değerleri yakaladığımızda şer cephesi yeniden harekete geçti. Göreve geldiğimizde IMF'e borcumuz 23 milyar dolardı, Merkez Bankası rezervi 27.5 milyar dolardı. 2013'te IMF'e olan borcu sıfırladık. Şu anda borcumuz yok, bitti. Merkez Bankamızın döviz rezervi 114.5 milyar dolar, buraya çıktık. Gezi kalkışması ile istikrarımıza kast ettiler, şehirlerimizi tahrip ettiler. Ne yaptılarsa teslim olmadık, milletin iradesini çiğnetmedik. Milletin engin ferasetine güvendik. Milletimizin teveccühü ile cumhurbaşkanı seçilerek hain planları başlarına çaldık."

"SİZLER O GECE ÖLÜMÜ ÖLDÜRDÜNÜZ"

"Cumhurbaşkanı seçilmemizin hemen ardından emperyalistlerin beslemesi olan bölücü örgütün düğmesine bastılar. İnsanlarımızı katlettiler, insanımıza kast ettiler. 15 Temmuz'da tanklarla, savaş uçaklarıyla üstümüze geldiler. Devletimizin silahları ile milletimizin canına kast ettiler. 251 kardeşimizi şehit ettiler, 2 bin 193 kardeşimizi de yaraladılar. Yakın tarihin en kahraman direnişi ile bunları başarısızlığa uğrattık. 15 Temmuz'da çıplak ellerle tankları durduranlarız. Sizler o gece ölümü öldürdünüz. Biz 15 asırdır okçular tepesini bekleyenleriz. Biz bu toprağı kanlarıyla yoğurarak vatan kılanlarız."

"TÜRKİYE OLARAK BU OYUNLARI BOZACAĞIZ"

"Sınırlarımızı terör koridoru ile kuşatmaya kalktılar. Sınırlarımızı çevirmeye çalışanların kiralık katillerin kafalarını ezdik. Ülkemizi hedef alan planları nasıl bozduysak, bundan sonra da aynı kararlılıkla bozacağız. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'de biz vardık. Gerektiğinde Kandil'de biz vardık. İnlerine girdik, bu teröristleri etkisiz hale getirdik. Şimdi sizden bir şey rica ediyorum, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olarak bu oyunları bozacağız."

"BİZ TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜYÜZ"

"Biz AK Parti'yi kurarken ne dedik, 'Biz Türkiye'nin dünü, bugünü, yarınıyız' dedik. Biz Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüyüz. Biz Türkiye'yiz. Biz millete hizmetkar olacağız diye yola çıktık, bu sevdayla çalıştık. 16 yıldır bu söze sadık kaldık. 16 yıl önce Pınarhisar'a gelenlere şöyle seslendik; 'Yerli ve milli bir duruşa şiddetle ihtiyacımız var' demiştim. Bu sözlerimin üstünden 16 yıl geçti. Bu yolda milletimizle yürüdüğüm için bahtiyarım. Rabbim bizleri inşallah bu yoldan ayırmaz."

"ADALETİN TESİSİ KONUSUNDA GECE GÜNDÜZ MÜCADELE ETTİK"

"Merhum Özal'a, Menderes'e, Yazıcı'ya verdiğiniz milli ve yerli emaneti biz yürütüyoruz. Emanetin sahibinin millet olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık. İstiklal şairimizin çağrısına uyarak, 'Korkma' dedik. Aziz milletim, 2001 yılında partimizi kurarken, Adalet ve kalkınmayı şiar edildik. Partimizin adını Adalet ve Kalkınma Partisi koyduk. Hamurunu siz yoğurdunuz, rotasını millet çizdi. AK Parti'nin hikayesinde dili dualı anaların istekleri var, ailesinin helal lokmasını kazanan babaların beklentileri var, okul sıralarındaki gençlerin umutları var. Hamd olsun milletimiz bizi dualarına, isteklerine, umutlarına, destanlarına ortak ederek emanetine layık gördü. Milletimize hizmet yoluna çıkarken daha çok hizmet, daha çok refah dedik. Adaletin tesisi konusunda da gece gündüz mücadele ettik. Kıyafetinden, düşüncesinden dolayı eğitim hakkı alınan yavrularımızın biz elinden tuttuk. Farklı dillere mensup vatandaşlarımızın kurdukları vakıfların haklarını onlara iade ettik. Millet devlet için değil, devlet millet içindir dedik."

"TÜRKİYE'Yİ ŞAHLANDIRDIK, BAĞIMSIZLIĞIMI PERÇİNLEDİK"

"Yeter, söz de karar da milletindir dedik. Şimdi manifestomuzu açıklıyoruz değil mi? Erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık. Davamız bu aziz millete hizmet davasıdır. Ülkemiz büyüdükçe, kalkındıkça bağımsızlığımızı perçinledik. Yerli ve milli siyaset tam da budur. Milli olmak, milli geliri artırmak, iş ve aşı artırmak demektir. Faize giden parayı, sosyal yardımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Savunma sanayisinde dışa bağımlı olmamak demektir. Bürokratik oligarşiye son verdik. Halkımız demokrasinin en ileri standartlarına layıktır dedik. Sivilleşme adımlarıyla siyasetimizi normalleştirdik. Yeni biz düzen kurmak zahmetlidir. Geride kalan dönemde büyük direnişlerle karşılaşsak da başardık. Yerli ve milli olanı evrensel birikimle, modern siyasetin birikimiyle harmanladık. Ülkemizin değişen ihtiyaçlarına duyarsız kalmadık, tecrübe kazandık, güçlendik. Kuruluş hedeflerimizden hiç sapmadık. Bu milletimiz de bize ayrı bir güç verdi. Milletimize afra tafra yapmadık, mütevazi olduk. Kapalı kapılarda pazarlık yapmak yerine, herkesin gözü önünde muhasebe yaptık. Bu siyaset tarzımızı sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız."

"TÜRKİYE KÜRESEL BİR AKTÖR HALİNE GELİYOR"

"Zor bir coğrafyada, büyük dönüşümlere gebe bir zamanda yaşıyoruz. Osmanlı'nın yıkılışından sonra bağrımıza düşen ateş yeniden harlandı. Halkından kopuk yönetimler, kardeş kavgası, geri kalmışlık bölgemizi kaosa sürükledi. Bu kadim coğrafya ne yazık ki, vekalet savaşlarının arenası haline geldi. Milletimizin feraseti sayesinde bu ateşin ortasında istikrar adası olarak kalabildi. Güçlendirdiğimiz ekonomik alt yapımızın desteğiyle refahı yaymaya, güçlü adımlar atmaya çalıştık. Kendi ve dostlarımızın güvenliği açısından tarihi mesafeler kat ettik. Artık coğrafyamızda Türkiye'nin güçlü iradesine rağmen kirli oyunlar kurmak, oldu bittiler yapmak mümkün değildir. Uluslararası mücadelenin daha da sertleştiğini görüyoruz. Değerli kardeşlerim, milli güvenlik kaygıları ortaya çıkıyor. 1990'ların tek kutuplu dünyasında değiliz. Tarihin de mücadelenin de bitmediğine şahit oluyoruz. İslam dünyasının ortasında bir ur gibi ortaya çıkan DEAŞ terör örgütü kardeş coğrafyalarda parçalanmaya zemin hazırlıyor. Bu süreç uluslararası aktörler için yeni fırsatlar ortaya getiriyor. Türkiye, bu yeni dünyada kendine onurlu bir yer edinme mücadelesi veriyor. Türkiye küresel bir aktör haline geliyor."

"BİZ TAM DEMOKRATİK BİR ÜLKE İSTİYORUZ"

"Bizim için esas olan milli güvenlik, huzur ve hedeflerimizdir. Bunları kendimiz için değil, tüm dost ve kardeşlerimiz için de istiyoruz. Küresel düzende güçlü, söz sahibi bir ülkeye dönüşüyoruz. Türkiye 16 yıl önce AB kapısında bekleyen, pazarlık şansı olmayan bir ülkeydi. Tek bir yöne bakan statükocu, içine kapanmış bir Türkiye vardı. Zayıf iktidarlar Türkiye'nin vizyonunu daraltmıştı. AK Parti yönetimleri ekonomik büyüme ile tanışan Türkiye kendi farkına vardı, dünyaya açıldı. Dünyaya açıldıkça bölgesel bir güç haline geldi. Türk dünyasından, Ortadoğu'ya kadar her bölgeyle yakın ilişkiler geliştirdi. Ülkemizin büyüklüğüne, menfaatlerine uygun olarak çok yönlü bir politika takip ettik. Şartlar ne olursa olsun, müspet davrandık. Güvenlik ve ticaret konusunda müttefiklerle yan yana olmaktan mutluluk duyduk. Muhattaplarımızda son dönemler aynı durumu görmesek de vazgeçmedik. Kardeşlerim bununla da kalmadık, kendi politikalarımızı kararlılıkla uygulamak zorundaydık. Çifte standartlara karşı menfaatlerden ödün vermedik. Bugün de, dün olduğu gibi hakların serbestçe kullanılmasından yanayız. Yarın da öyle olacağız. Güçlü olmaktan ve bağımsız olmaktan da yanayız. Biz tam demokratik bir Türkiye istiyoruz."

"ÇİFTÇİLERİMİZE VERİLECEK ÇOK MÜJDEMİZ VAR"

"Allah'ın inayeti ile birlik ve beraberliğimizi koruyarak Türkiye'yi büyüttük. Atılacak çok adım var, yeni bir yolun başındayız. Yetiştirilecek yeni yavrularımız, kurulacak fabrikalarımız, açılacak yeni hastanelerimiz var. Kol kanat gerilecek vatandaşlarımız var. Çiftçilerimize verilecek çok müjdemiz var. Eşit bireyler olarak, hayatın her alanında engelleri kaldırdığımız engellilerimiz var. Günün ilk ışıklarıyla evinden çıkan işçi kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için atacak çok adımımız var. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Yarınımız, var, vatanımız var."

"EKONOMİK KALKINMADA TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE OLACAK"

"Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'nin şahlanışını görüyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, bir milletin yeniden yükselişini görüyorum. 24 Haziran'da biz bu şahlanışa talibiz. Yeniden yükselişimiz dünya mazlumlarının da selamete çıkışı olacak. İnşallah, önümüzdeki dönemde erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Aziz milletim, AK Parti'nin kazandığı 12 seçimin her biri çok önemliydi. Ama 24 Haziran seçimleri milat olacak. Milletin tercihi ile kabul edilen yeni yönetim sistemimiz yasamayı daha itibarlı, yürütmeyi daha güçlü hale getirecek. Milli irade siyasetin merkezine tam yerleşeceği için, demokrasi kurum ve kurullarıyla daha da işlevli hale gelecek. Yeni sistemde yönetimde söz sahibi olmanın yolu milletten geçecek. Demokratik siyasetin kurumsallaştığı bu sistemde istikrar kalıcı hale gelecek, ekonomik büyüme hız kazanacak. Türkiye, 2023, 2053, 2071 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyecek. Ekonomik kalkınma da taş üstüne taş koyan, başımızın üstünde olacak. Ekonomik büyümede katkısı olan kim varsa bizi yanında bulacak."





ERDOĞAN, KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kongresi öncesi salonun önünde bekleyen vatandaşlara açıklamalar yaptı. 24 Haziran seçimlerine vurgu yapan Erdoğan, " Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Bunun adı ne olacak, Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler." dedi.

"SEÇİM BEYANNAMEMİZİ ANKARA'DA AÇIKLAYACAĞIZ"

Salonun önündeki kalabalığa seslenen Erdoğan, "Maşaallah, maşaallah. İstanbul yine bugün bir başkasın, her zaman anlı, şanlı duruşunla bir başkasın İstanbul. Birazdan manifestomuzu açıklayacağız. Bu manifesto ile Başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız. Ardından da seçim beyannamemizle neler yaptık, neler yapacağız Ankara'da açıklayacağız. Yaptıklarımız, yaşadıklarınızdır. Bir de yapacaklarımız var. 24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Buna hazır mıyız? İstanbul'da il teşkilatımız bir kan değişimine gidiyor. 6. olağan kongrede yeni bir yönetim başa geliyor. Hep birlikte seçime hazırlanacağız." diye konuştu.

"16 YILLIK YOLCULUĞUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

"İstanbul'da, Türkiye'den ne ararsan hepsi var." diyen Erdoğan, " Kardeşlerim, evelallah biz hiçbir beşer planında kulun önünde eğilmedik, biz sadece Allah'ın huzurunda eğildik. Zira bizim ahdimiz var, bu ahdimizden bugüne kadar taviz vermedik, bundan sonra da vermeyiz. Rabbime hamd ediyorum, sizler gibi yol arkadaşları nasip etti. 16 yıldır sizlerle bu yolculuğu sürdürüyoruz. Milletimizin vereceği vekaletle bu yolculuğa devam edeceğiz. Sizden bir ricam var, bizim Rabiamızı biliyorsunuz, bundan taviz yok. Öyle bir haykırın ki, tüm dünya duysun." şeklinde konuştu.

"BUNUN ADI, OSMANLI TOKADI OLACAK"

Birlik mesajı veren Erdoğan, terörle mücadeleye de değinerek, "81 milyon tek milletiz. Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Bunun adı ne olacak, Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler. Topraklarımızı parçalayamayacaklar. Hani o bazıları bölme gayretine falan girdiler, neyi bölüyorsunuz? Ne oldu, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te F-16 olduk, tepelerine, tepelerine bindik. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 415 oldu. Rahat durmazlarsa devam. Ne oldu Cerablus'a indik, Afrin'e girdik. Taciz neredeyse gideriz. Sınır ötesine geçtik. Niye? Rahat durmadılar. Bu millete yan bakana tahammül yok. Her türlü oyunu oynadılar ama tutmadı. Bu millet asil bir millet, yüce bir millet. Yeter ki beraberliğimiz koruyalım. Tek devlet diyeceğiz. Paralel devleti çok sevenler Pensilvanya'ya. Biletlerini de alırız. Bu topraklarda onlara yer yok." dedi.

"İLK GÜNKÜ AŞKLA YENİDEN DİRİLİŞ"

AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi için gelen partililer, Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldururken, çok sayıda vatandaş da salonun dışında toplandı.

Katılımcıların salona geldiği güzergahlar üzerinde çok sayıda seyyar satıcı, üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazan rozet, atkı, bandana ve bayrak satarken, milletvekili aday adayları da tanıtım yazılarını dağıttı.

ATATÜRK VE ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLARI ASILDI

Salona, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük fotoğrafları ile Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı asıldı. Kurulan dev platformun üzerindeki ekranda Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve 6. Olağan Kongre yazısı yer aldı.

EKRANDA "İLK GÜNKÜ AŞKLA... YENİDEN DİRİLİŞ" YAZIYOR

Salon, Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla süslenirken, salon içine kurulan ekrana ilçelerin isimleri ve "İlk günkü aşkla... Yeniden diriliş" yazısı yansıtılıyor. Salonun üzerine kurulan dev ekrana, salonun dışından ve içeriden görüntüler aktarılıyor.

VATANDAŞLAR KONGRENİN BAŞLAMASINI BEKLİYOR

Kongre için İstanbul'un ilçelerinden partililer ve vatandaşlar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilçelere göre kendilerine ayrılan bölümlere otururken, Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları sallayarak, kongrenin başlamasını bekledi.

400'E YAKIN BASIN MENSUBU AKREDİTE OLDU

Kongre için il genelinde 12 milyon el ilanıyla İstanbullular kongreye davet edilirken, salonda 30 bin, dışarıda da 100 bin bayrakla süsleme yapıldı.

Yerli ve yabancı 400'e yakın basın mensubunun akredite olduğu kongrede, Erdoğan'ın salon dışında da geniş bir kalabalığa hitap etti.

