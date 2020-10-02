Son dakika! Erdoğan: "AK Parti'den küçük parçalar kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak...

Son dakika haber... Erdoğan: "AK Parti'den küçük parçalar kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak için teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz.