Son dakika! Erdoğan: "AK Parti'den küçük parçalar kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak...
02.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:31
Son dakika haber... Erdoğan: "AK Parti'den küçük parçalar kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak için teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz.
Erdoğan: "AK Parti'den küçük parçalar kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak için teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan