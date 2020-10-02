Son dakika! Erdoğan: "AK Parti'den küçük parçalar kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak...
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Son dakika! Erdoğan: "AK Parti'den küçük parçalar kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak...

02.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:31
Son dakika! Erdoğan:

Son dakika haber... Erdoğan: "AK Parti'den küçük parçalar kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak için teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz.

Erdoğan: "AK Parti'den küçük parçalar kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak için teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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