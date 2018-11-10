Son Dakika! Erdoğan Acı Haberi Verdi: Hakkari'deki Patlamada 7 Şehit, 25 Yaralımız Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Şemdinli'deki mühimmat patlaması ile ilgili acı haberi verdi. Atatürk'ü Anma Programı'nda konuşan Erdoğan, bilançoyu ilk olarak 4 şehit, 20 yaralı olarak açıkladı. Fransa'ya hareket ederken açıklamalarda bulunan Erdoğan "Hakkari'de mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibarıyla 7 evladımız şehit oldu ve 25 yaralımız var." diye konuştu.

AĞIR SİLAH MÜHİMMATI PATLADI

Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyünde bulunan üs bölgedeki karakolda atış esnasında ağır silah mühimmatında patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı, atış sırasında ağır silah mühimmatının infilak ettiğini açıklamıştı.

İLK OLARAK 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDUĞUNU AÇIKLADI

Atatürk'ü Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'deki üs bölgesiyle ilgili ilk olarak"Mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibarıyla 4 evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allah'tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz." diye konuştu.

"7 ASKERİMİZ ŞEHİT, 25 ASKERİMİZ YARALI"

Fransa yolculuğu öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, Hakkari'deki patlamayla ilgili "7 şehidimiz, 25 yaralımız" diye konuştu.

Erdoğan'ın Fransa yolculuğu öncesi yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

"TRUMP'LA İNŞALLAH GÖRÜŞECEĞİZ"

Paris ziyaretinin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, burada ABD Başkanı Donald Trump ile de bir görüşme gerçekleştirebileceklerini söyledi. ABD ve Türk heyetlerinin karşılıklı görüşeceklerini ifade eden Erdoğan, "Karşılıklı bir fırsat bulursak inşallah görüşürüz" dedi.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Erdoğan, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili de konuştu.

Cinayetle ilgili ellerinde herhangi bir belge olmadığını ancak bazı bilgilerin mevcut olduğunu savunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ben hukukçu değilim, ekonomistim. Ama 40 yıllık da siyasetçiyim. Bu sonradan tutuklanan 15 kişi Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye neden geldi? Failler, bu 15 kişinin içinde."

Erdoğan'ın Atatürk'ü Anma Programı'ndaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TEK PARTİ DÖNEMİ

"Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ardından yeni devletimizle tarih sahnesinde yerimizi aldık. 2. Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin duyulduğu dönemde tek parti yönetimine ilişkin acı hatıraları dinledik. Bugünkü gençler tek parti dönemini ancak tarih kitaplarından arşivlerden öğrenme imkanına sahiptir. Bize yalan söyleyen bir tarih anlatıldı. Ülkemizi yönetenler büyük bir maddi külfetin altında ezmekle kalmamış değerler üzerinde kurduğu baskıyla iyice bunaltmıştır. Ülkemizde belirli bir kesim tek parti devrinden çok partili hayata geçiş mecburi bir değişimdir. Önce Milli Kalkınma Partisi ve sonra Demokrat Parti CHP'ye karşı milletin sesi olarak siyaset sahnesine çıktılar. 1946 seçimlerinde uygulanan açık oy gizli tasnif yöntemi CHP yönetiminin demokrasi anlayışı konusunda fikir vermeye yeterlidir. Demokrat Parti ezici çoğunlukla ülkeyi yönetme sorumluluğu üstlenmiştir."

FIRAT'IN DOĞUSU

"Fırat'ın doğusundaki Suriyeli kardeşlerimizin bölücü terör örgütünün pençesi altında inim inim inlediğinin farkındayız. Çok yakında bu bölgedeki mazlumları da güvene ve huzura kavuşturacağız. Bize kurulan tuzakları en kısa sürece sahipleri ve piyonların başlarına geçirip yolumuza devam edeceğiz."

GÖRÜŞME ÖNCESİ TRUMP'A MESAJ

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşme öncesinde "Görünürde Kandil'deki PKK'yı terör örgütü ilan edip ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını çok iyi biliyoruz" dedi.