Erdoğan, ABD'nin İran'a Yönelik Yaptırımlarına Karşı Çıktı: Yanlış Buluyorum

Grup toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımı doğru bulmadığını belirterek "Dünyanın dengesini bozmaya yönelik adım" dedi.

"DOĞRU BULMUYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasının ardından salondan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin olarak, "Doğru bulmuyorum. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız." dedi.

"İRAN'DAN 10 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ ALIYORUZ"

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar için "Bunlar, uluslararası hukuka da diplomasiye de aykırı. Emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz." ifadesinde bulunan Erdoğan, "Biz İran'dan 10 milyar metreküp doğal gaz alıyoruz" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE DAHİL 8 ÜLKE MUAF TUTULDU

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi devreye girdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ikinci yaptırım paketinde petrol ithalatına ilişkin Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye geçici muafiyet tanınacağını açıklamıştı.

Pompeo, Türkiye, Çin, Hindistan, İtalya, Yunanistan, Japonya, Güney Kore ve Tayvan'a, İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin geçici muafiyet tanıyacaklarını belirtmişti.

İlki 7 Ağustos'ta devreye giren yaptırım paketinin ikinci adımı kapsamında ABD, 50 İran bankası ile 700'den fazla şirket ve kişiyi yaptırım listesine eklemişti.