Son dakika... Erdoğan: "2020'de toplam 10 bin 505 yatırım teşvik belgesi düzenledik.

Son dakika haberler: Erdoğan: "2020'de toplam 10 bin 505 yatırım teşvik belgesi düzenledik.

Erdoğan: "2020'de toplam 10 bin 505 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu belgelere istinaden 238 milyar liralık sabit yatırıma destek vereceğiz. Söz konusu yatırımlar tamamlandığında 305 binin üzerinde ilave istihdamı ülkemize kazandırmış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş