Son dakika... Erdoğan: "2002'den bu yana çektiğimiz 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımı, uluslararası girişimcilerin Türkiye'ye güveninin tezahürü olarak...
07.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:19
Son dakika habere göre Erdoğan: "2002'den bu yana çektiğimiz 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımı, uluslararası girişimcilerin Türkiye'ye güveninin tezahürü olarak görüyoruz.
Erdoğan: "2002'den bu yana çektiğimiz 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımı, uluslararası girişimcilerin Türkiye'ye güveninin tezahürü olarak görüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak