Son dakika... Erdoğan: "2002'den bu yana çektiğimiz 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımı, uluslararası girişimcilerin Türkiye'ye güveninin tezahürü olarak...
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Son dakika... Erdoğan: "2002'den bu yana çektiğimiz 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımı, uluslararası girişimcilerin Türkiye'ye güveninin tezahürü olarak...

07.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:19
Son dakika... Erdoğan:

Son dakika habere göre Erdoğan: "2002'den bu yana çektiğimiz 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımı, uluslararası girişimcilerin Türkiye'ye güveninin tezahürü olarak görüyoruz.

Erdoğan: "2002'den bu yana çektiğimiz 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımı, uluslararası girişimcilerin Türkiye'ye güveninin tezahürü olarak görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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