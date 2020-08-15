Son Dakika | Erdemli Belediyespor BAL'da Son dakika habere göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun pandemi nedeniyle 2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Liginde (BAL) kalan maçları oynatmama kararının ardından, Mersin Süper Amatör Liginde mücadele eden ve play-off gruplarında lider durumda olan Erdemli Belediyespor'un şampiyonluğu tescillenerek, BAL ligine çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun pandemi nedeniyle 2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Liginde (BAL) kalan maçları oynatmama kararının ardından, Mersin Süper Amatör Liginde mücadele eden ve play-off gruplarında lider durumda olan Erdemli Belediyespor'un şampiyonluğu tescillenerek, BAL ligine çıktı.

Erdemli Belediyespor'un zirvede yer aldığı Mersin Süper Amatör Lig play-off grubunda bitime üç hafta kala koronavirüs salgını nedeniyle, maçlara ara verilmişti. 4 takımın mücadele ettiği ligde Erdemli Belediyespor, oynadığı 3 maçta 3 galibiyet elde ederek 38 puanla, zirvede yer alıyordu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri tescil etmesinin ardından grubunda 4 puan farkla lider durumda olan Erdemli Belediyespor'un şampiyonluğu tescillenerek, bir üst lige çıktı.

Erdemli Belediyespor'un TFF'nin kararıyla BAL'da mücadele etme hakkı kazanmasının ardından Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, tebrik mesajı yayımladı. Başkan Tollu, "Başta taraftarımız, oyuncularımız, teknik ekibimiz, vatandaşlarımız, Erdemli Belediyespor'umuzun ve belediyemizin çok değerli yöneticileri bu başarının ortağıdır. Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselen Erdemli Belediyespor'umuzu başta hiç bir zaman desteğini esirgemeyen taraftarlarımızı, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimi canı gönülden kutluyor, birlikte yapmış olduğumuz haklı mücadelemizin güzel bir neticeyle sonuçlanmasının memnuniyetini tüm Erdemlili hemşehrilerimle paylaşıyorum. Erdemli Belediyespor futbol takımımıza 2020-2021 sezonunda şimdiden başarılar diliyorum. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Şimdi hedef 3. lig" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA