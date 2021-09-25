Son dakika... Erdek'te çıkan yangında 14 küçükbaş hayvan telef oldu - Haberler
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Son dakika... Erdek'te çıkan yangında 14 küçükbaş hayvan telef oldu

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel
Son dakika... Erdek'te çıkan yangında 14 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberi: Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir hayvan damında çıkan yangında, 14 küçükbaş hayvan telef oldu.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir hayvan damında çıkan yangında, 14 küçükbaş hayvan telef oldu.

Atatürk Mahallesi'nde bir zeytinlikteki Nusret Yıldırım'a ait hayvan damında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Damdaki 12 koyun ve 2 kuzu, telef oldu.

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Erdek'te çıkan yangında 14 küçükbaş hayvan telef oldu - Haberler
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