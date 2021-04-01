Son Dakika | Erciyes'te engelliler kayak yaptı
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Son Dakika | Erciyes'te engelliler kayak yaptı

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Son Dakika | Erciyes'te engelliler kayak yaptı

Son dakika haber: KAYSERİ'de Erciyes Kayak Merkezi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri'nde engelli bireyler, pistte kayak ve snowboard ile kaydı.

KAYSERİ'de Erciyes Kayak Merkezi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri'nde engelli bireyler, pistte kayak ve snowboard ile kaydı.

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen 'Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri', 10'uncu kez 2 bin 200 metredeki Tekir bölgesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan 20 engelli, kızak ve snowboard ile pistlerde kaydı. Tekerekli sandalyesinden kalyıp tek bacağı ile snowborad yapan Nazın Eraslan, dikkat çekti. Engelliler, daha sonra farklı bir alanda da ok attı. Koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilen etkinlikte engelliler, güzel vakit geçirdi.

Tekerlekli sandalyesinden kalkıp snowboard ile kayan Nazım Eraslan "Engel sadece beyinde biter. Başka türlü fiziksel engel tanımıyoruz. Pandemiden dolayı biraz hareketsiz kaldık; ama Erciyes'teki bu organizasyon ile böyle güzel bir imkan elde etmiş olduk. Katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Engelli kardeşlerimize tavsiyem hiçbir zaman inançlarını kaybetmesinler. Emek harcarlarsa mükafatını mutlaka görürler" diye konuştu.  Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise, "Türkiye'de engelli vatandaşlarımız için uluslararası seviyede yapılan tek kayak merkezi organizasyonu olan ve her yıl coşku ile yaptığımız bu faaliyetimizi bu yıl koronavirüs sebebi ile daha az katılımcı ile yapmak zorunda kaldık. Pandemi kuralları gereğince tüm önlemlerimizi alarak misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Uzun bir süredir evlerine kapanan engelli kardeşlerimize sınırlı da olsa çeşitli aktiviteler ile keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam sunduk. Umarız ülke olarak korona virüs belasından en kısa sürede kurtulur etkinliğimizi önümüzdeki yıllarda tekrar festival havasında gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

 


Son Dakika | Erciyes'te engelliler kayak yaptı
Son Dakika | Erciyes'te engelliler kayak yaptı
Son Dakika | Erciyes'te engelliler kayak yaptı
Son Dakika | Erciyes'te engelliler kayak yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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