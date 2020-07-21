Son dakika! Ercişli çiftçilerin sıcakta zorlu ot biçme mesaisi Bir son dakika haberine göre Van'ın Erciş ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için bunaltıcı sıcakta tırpanla ot biçiyor.

Van'ın Erciş ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için bunaltıcı sıcakta tırpanla ot biçiyor.

İlçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Kızılören köyünün Çakıl mezrasında geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçiler, tarım araçlarının giremediği engebeli arazilerdeki otları imece usulüyle biçiyor.

Hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak amacıyla sosyal mesafe kuralına uyarak sıcak havada akşama kadar tırpanla ot biçen vatandaşlar, arazide biçilmeyen otların bulunduğu alanda da ay yıldız oluşturdu.

Çiftçilerden Metin Baran, sabahın erken saatlerinde ot biçmek için tarlalara gittiklerini söyledi.

Köydeki komşularıyla yardımlaşarak çalıştıklarını anlatan Baran, "Bu yıl yağışların fazla olmasından dolayı bereketli bir sezon geçiriyoruz. Otları iki kez biçeceğiz. Uygun olan arazilerde otları makinelerle biçiyoruz ancak taşlı ve engebeli araziler için de tek çare tırpan." diye konuştu.

Kaynak: AA