Son dakika: Erciş'teki trafik kazada sonrası 3 tutuklama
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Son dakika: Erciş'teki trafik kazada sonrası 3 tutuklama

05.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:57
Son dakika: Erciş'teki trafik kazada sonrası 3 tutuklama

Son dakika haber: Van'ın Erciş ilçesinde 3 Mart'ta meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından, gözaltına alınan sürücü ile 2 gözcü tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 3 Mart'ta meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından, gözaltına alınan sürücü ile 2 gözcü tutuklandı.

Erciş ilçesinde 3 Mart'ta meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından, sürücü ile 2 gözcü polisin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Erciş Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kamyon sürücüsü F. İ. ile gözcülük yapan M.Z.İ. ve U.İ. isimli şahıslar adli makamlarca tutuklandı. Kaza sonrası kamyonun kasasından çıkan 114 sığınmacılar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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