Son dakika... Erciş'te korkutan yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Erciş'te korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Erciş'te korkutan yangın

Son dakika haberi: Van'ın Erciş ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, sabaha karşı ilçenin Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Engin Karadeniz isimli şahsa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki ahır ve odunluğa da sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ev, ahır ve odunluğun kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kıskançlık krizi geçiren itfaiye eri, eşini boğarak öldürdü! Evinin önüne çıkıp 'Karımı öldürdüm polisi arayın' diye bağırdı

Kıskançlık krizi geçiren itfaiye eri, eşini boğarak öldürdü! Evinin önüne çıkıp "Karımı öldürdüm polisi arayın" diye bağırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Şafak Sezer Bülent Ersoy Gülben Ergen Mustafa Keser
Spor Mesut Özil Fatih Terim Bülent Uygun Ali Palabıyık Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Erciş'te korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 01:14:29. #1.17#