Erciş'te yanan ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Erciş'te yanan ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | Yerel

Erciş'te yanan ev kullanılamaz hale geldi Van'ın Erciş ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

VAN (İHA) - Erciş'te yanan ev kullanılamaz hale geldi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, sabaha karşı ilçenin Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Engin Karadeniz isimli şahsa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki ahır ve odunluğa da sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ev, ahır ve odunluğun kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erciş'te yanan ev kullanılamaz hale geldi

Erciş'te yanan ev kullanılamaz hale geldi

Erciş'te yanan ev kullanılamaz hale geldi

Erciş'te yanan ev kullanılamaz hale geldi

Erciş'te yanan ev kullanılamaz hale geldi

Erciş'te yanan ev kullanılamaz hale geldi

Erciş'te yanan ev kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Son Dakika Haberleri
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