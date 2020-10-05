Son dakika: Erciş'te kentsel dönüşüm değerlendirme toplantısı yapıldı
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Son dakika: Erciş'te kentsel dönüşüm değerlendirme toplantısı yapıldı

05.10.2020 18:51 | Son Güncelleme: 05.10.2020 18:54
Son dakika: Erciş'te kentsel dönüşüm değerlendirme toplantısı yapıldı

Son dakika gündem haberi... Van'ın Erciş ilçesinde "Kentsel Dönüşüm 2. Etap Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde "Kentsel Dönüşüm 2. Etap Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık salonunda gerçekleştirilen toplantıda, proje kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi katılımcılara verildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yaptığı konuşmada, Millet Bahçesi'nin de yer aldığı projenin tamamlanmasıyla kentin daha yaşanabilir hale geleceğini söyledi.

Alanda gerekli teknik incelemelerin yapıldığını belirten Mehmetbeyoğlu, "En kısa sürede hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri yapılacak. Bu projenin ilçemize kazandırılmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a, siyaset kurumunun kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyor, projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin saha çalışmalarını tamamlayıp paydaşların rızasıyla bu projeyi gerçekleştirmeyi planladığını dile getidi.

Arvas, "En kısa sürede çalışmalar tamamlanıp proje bakanlığa sunulacak. Mutabakat sağlanırsa gerekli protokoller yapılıp bir an önce başlanacak. Bu sene yetişmezse 2021 inşaat sezonunun başlamasıyla 2. etapta inşa çalışmalarına başlanacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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