Son dakika... Erciş'te depremde şehit olan öğretmenler kabirleri başında anıldı

ERCİŞ, VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde 2011'de meydana gelen depremlerde şehit olan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mezarları başında anıldı.

Erciş Kaymakamlığı önünde düzenlenen çelenk sunma törenin ardından, okul idarecileri ile öğretmenler depremde hayatını kaybeden meslektaşlarının kabirlerini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua eden öğretmen ve öğrenciler, mezarlara karanfil bıraktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alhan, yaptığı konuşmada, 2011 yılında meydana gelen depremde meslektaşlarının şehit olduğunu belirterek, "Bu anlamlı günde kardeşlerimizi, meslektaşlarımızı anmak istedik. Ruhlarına Fatihalarımızı okuduk. Allah hepinizden razı olsun, ruhları şad olsun." dedi.

AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri

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