Son dakika... Erbil Valisi'nden bir Peşmerge'nin öldüğü saldırı nedeniyle PKK'ya kınama
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Son dakika... Erbil Valisi'nden bir Peşmerge'nin öldüğü saldırı nedeniyle PKK'ya kınama

13.03.2021 19:09 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:13
Son dakika... Erbil Valisi'nden bir Peşmerge'nin öldüğü saldırı nedeniyle PKK'ya kınama

Son dakika haberi: Irak'ın Erbil Valisi Ümit Hoşnav, 1 Peşmerge'nin hayatını kaybettiği patlama nedeniyle terör örgütü PKK'yı kınadı.

Irak'ın Erbil Valisi Ümit Hoşnav, 1 Peşmerge'nin hayatını kaybettiği patlama nedeniyle terör örgütü PKK'yı kınadı.

Hoşnav, dün Erbil'de PKK tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu bir Peşmerge'nin ölmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında "Peşmerge Tarık Kadir'in şehit olduğunu" ifade eden Erbil Valisi, PKK'nın bu eylemini şiddetle kınadığını belirtti.

Erbil'in Soran ilçesinin Sidekan beldesindeki bir bölgede PKK'nın yola yerleştirdiği patlayıcı, Peşmerge'ye ait aracın geçişi sırasında infilak etmişti. Olayda bir Peşmerge'nin öldüğü, 1'inin yaralandığı kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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