Son dakika: "Epilepsi hastasıyım" dedi, sarhoş çıktı
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Son dakika: "Epilepsi hastasıyım" dedi, sarhoş çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: 'Epilepsi hastasıyım' dedi, sarhoş çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da epilepsi hastası olduğunu söyleyip polis ve sağlık ekiplerini harekete geçiren şahıs, sarhoş çıktı.

Antalya'da epilepsi hastası olduğunu söyleyip polis ve sağlık ekiplerini harekete geçiren şahıs, sarhoş çıktı. Şahıs gelen sağlık ekiplerine dönerek "Adam gibi adam ha" diyen alkollü adam sürekli annesini görmek istediğini tekrarladı

İlginç olay Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde yaşandı. Cumhuriyet Meydanı üzerinde yerde yatan şahıs epilepsi hastası olduğunu söyleyerek ağlamaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde merdivenlere oturup sigara içen sarhoş vatandaşlar karşılaştı. Şahıs, gelen sağlık ekiplerine dönerek, "Adam gibi adam ha" diye tepki verdi. Sağlık ekipleri şahsa şikayetini sorduğunda epilepsi hastası olduğunu söyledi. Yapılan kontrollerde şahsın epilepsi yönünden bir sorunu olmadığı ve sarhoş olduğu anlaşıldı. Şahıs sarhoş olduğunu fark edildikten sonra İstanbul'a gitmek istediğini belirtti. Şahıs, ekiplere dönerek "Beni İstanbul'a annemin yanına gönderin. Allah belamı versin benim, beni İstanbul'a gönderin abi. Ben para pul istemiyorum, İstanbul'a bilet istiyorum. Allah razı olsun sizden. Başıma yağmur yağıyor" dedi.

Şahsın, yapılan kontrollerinde sağlık yönünden bir sorunu olmadığı anlaşılınca, ekipler tarafından merdivenden kaldırılarak banklara yönlendirildi. Şahıs kalkacağı sırada polis ekiplerine dönüp, "Polis abi, sana bir şey söyleyeceğim. Polis abi gelebilir misin yanıma? Gelemezsin. Ben iyi değilim. Annemi görmek istiyorum" şeklinde konuştu. Sağlık problemi olmadığı anlaşılan adam daha sonra banklarda bulunan arkadaşlarının yanına giderek oturdu. Sarhoş şahsın polis ve sağlık ekipleriyle yaşadığı ilginç diyaloglar ise kameraya yansıdı. - ANTALYA

Son dakika: 'Epilepsi hastasıyım' dedi, sarhoş çıktı
Son dakika: 'Epilepsi hastasıyım' dedi, sarhoş çıktı
Son dakika: 'Epilepsi hastasıyım' dedi, sarhoş çıktı
Son dakika: 'Epilepsi hastasıyım' dedi, sarhoş çıktı
Son dakika: 'Epilepsi hastasıyım' dedi, sarhoş çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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