Son Dakika | EPDK kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberleri... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 6 doğal gaz dağıtım şirketinin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararı revize edildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 6 doğal gaz dağıtım şirketinin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararı revize edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksa Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Kırgaz Kırıkkale Kırşehir Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Polgaz Polatlı Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Selçuk Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Sürmeli Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Udaş Uşak Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, 2017 ile 2021 arasını kapsayan ikinci tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş