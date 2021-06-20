Son dakika... EPDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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Son dakika... EPDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika... EPDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen yıllık azami üretim miktarının kabul edilmesine ancak fiili üretimin bu değerden fazla gerçekleşmesi halinde gerçekleşen üretim miktarının kabul edilmesine...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen yıllık azami üretim miktarının kabul edilmesine ancak fiili üretimin bu değerden fazla gerçekleşmesi halinde gerçekleşen üretim miktarının kabul edilmesine karar verildiğini bildirdi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Daha önce, hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde fiili üretimin yıllık azami üretim miktarından fazla gerçekleşmesi halinde fizibilite sonuçlarının akredite bir kuruluş tarafından belgelendirilmesi kaydıyla ölçüm sonuçlarındaki kapasite faktörüne karşılık gelen üretim miktarı kabul ediliyordu.

Yeni karara göre, hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen yıllık azami üretim miktarı kabul edilecek ancak fiili üretimin bu değerden fazla gerçekleşmesi halinde gerçekleşen üretim dikkate alınacak.

Ayrıca, alınan diğer kurul kararlarıyla "Önlisans ve lisans işlemleri ile ilgili başvurulara ilişkin usul ve esaslar"ın ekleri güncellendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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