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Son dakika! EPDK kararları

Son dakika haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Opet Petrolcülük AŞ'nin Marmara Ereğlisi'ndeki depolama tesisine ilişkin depolama tarifesi tadil edildi.

Son dakika! EPDK kararları
22.08.2020 08:41 | Son Güncelleme: 22.08.2020 09:16

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Opet Petrolcülük AŞ'nin Marmara Ereğlisi'ndeki depolama tesisine ilişkin depolama tarifesi tadil edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Opet Petrolcülük AŞ'nin "DEP/767-17/17138" sayılı depolama lisansı kapsamında "Sultanköy Beldesi Tilkiçatağı Mevkii Marmara Ereğlisi Tekirdağ" adresinde faaliyet gösteren "Marmara Ereğlisi Tesisine" ilişkin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı. Söz konusu tesiste günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin, motorin ve havacılık yakıtı için 0,27 lira olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedelinin de benzin ve motorin için metreküp başına günlük 19 lira, havacılık yakıtı türleri için metreküp başına günlük 8 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, uzun süreli kapasite kiralanması halinde günlük depolama hizmet bedeli, motorin için metreküp başına 0,40 lira, havacılık yakıtı türleri için metreküp başına 0,53 lira, fuel oil türleri (denizcilik yakıtı türleri) ile deniz motorini türleri için de metreküp başına günlük 0,58 lira olarak belirlendi.

Öte yandan EPDK, Kırgaz Kırıkkale Kırşehir Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama Ticaret AŞ'nin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifeleri ile Kargaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2017-2021 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararını revize etti.

Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedeli üst sınırları yeniden düzenlendi. Söz konusu bedeller, 1 Eylül itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

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Kaynak: AA

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