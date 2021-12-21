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Son dakika... EPDK kararı

Son dakika... EPDK kararı
AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gelecek yıl uygulanacak doğal gaz piyasası serbest tüketici olma sınırında değişikliğe gitmedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gelecek yıl uygulanacak doğal gaz piyasası serbest tüketici olma sınırında değişikliğe gitmedi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2015'teki doğal gaz piyasası serbest tüketici sınırı, 2022 yılı boyunca aynen uygulanacak. Konut tüketicileri için serbest tüketici olma sınırı yıllık 75 bin metreküp olarak belirlenmişti.

Karar, 1 Ocak 2022 itibarıyla yürürlüğe girecek.

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AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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