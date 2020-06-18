Son dakika... Enkazdan çıkıp komşularının yardımına koştu... Yaralı olduğunu bile saatler sonra fark etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Enkazdan çıkıp komşularının yardımına koştu... Yaralı olduğunu bile saatler sonra fark etti

Gelen son dakika haberlerine göre Enkazdan çıkıp komşularının yardımına koştu.

18.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:37

Enkazdan çıkıp komşularının yardımına koştu... Yaralı olduğunu bile saatler sonra fark etti

BİNGÖL - Bingöl'de meydana depremde yıkılan taş evin altından çıkan 3 çocuk annesi Zeynep Bakar'ın kendi acısını unutup komşularının yardımına koştu. Saatler sonra yaralandığını anlayan ve Elazığ'a sevk edilen Bakar, 2 günlük tedavinin ardından köyüne dönerek çadırda yaşamaya başladı.

14 Haziran Pazar günü saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, Yedisu ilçesinin Dinarbey köyüne bağlı Malkoçoğlu yaylasında bulunan bazı evler yıkıldı.4 aylık süre içerisinde hayvanlarını otlatmak için yayladaki taş evlerde kalan 3 çocuk annesi Zeynep Bakar, o taş evlerin birindeydi. Eşiyle birlikte depreme yakalan ve taş yığınlarının arasında kalan Bakar, kendi imkanları ile çıkmayı başardı. O sırada yaralı olduğunu anlamayan Bakar, hemen komşularının yardıma koştu.Uzun süre yaralı komşuların yardım eden kadın daha sonra kendisinin sırtından ve bacağından yaralandığını durumunun kötü olduğunu fark etti. Diğer yaralılardan dolayı araçlarda yer kalmayınca yayladan köye yürüyerek inen Bakar, daha sonra hastaneye kaldırıldı.Ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Bakar, 2 gün boyunca iç kanama tehlikesine karşın müşahede altında tutuldu. Taburcu olup köyüne dönen Bakar, ailesi ile birlikte AFAD tarafından kutulan çadırda kalmaya başladı.

" Gözümü açtım toprağın altındayım"

Yaralıların araçlarla hastaneye kaldırılmasından sonra yarasını fark ettiğini ve yürüyerek köye geldiğini aktaran Bakar, "Yayladaydık, taşlı evlerdi. Deprem vurunca hepsi yerle bir oldu. Ben ve eşim yalnızdık. Bir gözümü açtım toprağın altındayım. O sırada bir ışık gördüm, toprağın altından çıktık kendi çabamızla. Baktık komşular da depremin altında kalmış onlara yardımcı olmaya çalıştık. Yürüyerek köye geldim, köyden Karlıova'ya doktora gittim. Doktora gittiğimde film çektim, darbe aldığım için ciğerde zedelenme var deyince oradan Elazığ'a sevk ettiler. Orada müşahede altına aldılar birkaç gün. Orada tedavi gördüm ve şuan biraz daha iyim. Korkuyoruz zaten yarım saatte bir deprem oluyor. Çadırda kalıyoruz, içeri giremiyoruz insan ister istemez korkuyor"ifadelerini kullandı.

Zeynep Bakar'ın komşularına yardımını anlatan Ali Kulu ise, "İlk sarsıntı olduğu zaman evin bazı kısımları çökmeye başlamış kapı kısmı özellikle. Ağaçlardan yapılan kolon adamın omuzuna denk gelmiş. Adam yatmış yere kalkamıyor eşi de çıkmaya çalışıyor. Eşi çıkıyor ve adama yardımcı oluyor çıkması için. Baca kısmından kendisini çıkarıyor. Çıktıkları zaman da şok içindeler. Sonra bakıyorlar kendi komşuları da o durumda. Kadın kendi yarasının farkına varmıyor. Komşularına yardımcı olmak için sağa sola koşturuyor. Yarası olduğunun farkında değil, bilincinde değil. Yaralı olanları, şok halinde olanları araçlara bindiriyorlar tabi. O da daha sonra yarasının farkına varıyor. Böbreklerim ağrıyor, sırtım ağrıyor diyor. Kendisi yürüyerek gidiyor. Sonra hastaneye oradan da Elazığ'a sevk ediyorlar"diye bilgi verdi.

Son dakika... Enkazdan çıkıp komşularının yardımına koştu... Yaralı olduğunu bile saatler sonra fark etti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Haber
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu Haber
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Haber
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş Haber
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, 'Yanlışlıkla öldürdüm' dedi
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Berat Albayrak Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Mustafa Ceceli Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ateş Ankara Trabzonspor Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Son dakika... Enkazdan çıkıp komşularının yardımına koştu... Yaralı olduğunu bile saatler sonra fark etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 09:37:54. #1.14#
title