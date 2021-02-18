Son dakika: Eniştesini silahla öldüren zanlı cinayeti itiraf etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Eniştesini silahla öldüren zanlı cinayeti itiraf etti

18.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:50
Son dakika: Eniştesini silahla öldüren zanlı cinayeti itiraf etti

Son dakika gündem haberi... Ankara'nın Keçiören ilçesinde ablasına şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eniştesini silahla öldürdüğünü itiraf eden şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ablasına şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eniştesini silahla öldürdüğünü itiraf eden şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 13 Şubat'ta Hisar Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan Ahmet Y, dağlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görünce güvenlik güçlerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede başı ve göğsüne isabet eden 5 kurşunla yaşamını yitiren kişinin evli ve 4 çocuk babası Ramazan Yüksel olduğu belirlendi.
"Kız kardeşimi dövüyordu"
Soruşturmayı derinleştiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yüksel'in katil zanlısının aralarında husumet bulunan kayınbiraderi Mahmut Ö. olduğunu tespit etti.
Zanlıyı gözaltına alan ekipler, evinde yaptıkları aramada suç aleti silahı buldu.
Emniyette cinayeti itiraf eden Mahmut Ö'nün, "Ablama sürekli şiddet gösteriyordu. Olay günü arabayla eniştemle beraber mahalleden 2 arkadaşımı aldım ve dağlık alana çıktık. Yaklaşık 200 metre yürüdükten sonra belimdeki silahı çıkartarak enişteme 5 el ateş ettim ve öldürdüm. Ardından 2 arkadaşımla beraber olay yerinden kaçtım." dediği öğrenildi.
Bunun üzerine olay günü Mahmut Ö'nün yanında bulundukları öne sürülen F.K ve R.Y. de gözaltına alındı.
Şüphelilerden F.K. ile R.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, Mahmut Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Meghan Markle Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Abdullah Avcı Osman Özköylü İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Eniştesini silahla öldüren zanlı cinayeti itiraf etti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 09:58:56. #1.15#
title