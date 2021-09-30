Son dakika! Eniştesini öldürmeden önce, 'Benim oraya gelmem hiç iyi olmaz' demiş

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Mehmet Emin Özkar'ın (36), eniştesi Necmi Akgüneş'i (52) öldürmesiyle ilgili 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, Necmi Akgüneş'in eşiyle tartışınca aradığı kayınbiraderi Mehmet Emin Özkar'ın, 'Benim oraya gelmem hiç iyi olmaz' dediği ortaya çıktı.

Olay, 18 Nisan günü Başiskele Yakacık Mahallesi Efendi Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. A.A., kendisini aldattığını düşündüğü eşi Necmi Akgüneş'in bulunduğu eve geldi. Burada A.A. ile Necmi Akgüneş arasında tartışma yaşandı. Akgüneş'in çağırmasıyla eve gelen Mehmet Emin Özkar, eniştesinin ablasını dövdüğünü düşüncesiyle ruhsatlı tabancası ile ona saldırdı. Önce Necmi Akgüneş'in başına silahın kabzasıyla vuran Mehmet Emin Özkar, daha sonra Akgüneş'e doğru 1 el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Necmi Akgüneş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Emin Özkar tutuklanarak cezaevine gönderildi.