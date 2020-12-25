Son Dakika | Engin Nurşani hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği sanatçısı Engin Nurşani, tedavi gördüğü hastanede 36 yaşında hayatını kaybetti.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada, Nurşani'nin yaklaşık 1,5 yıl önce gırtlak (nazofarenks) kanseriyle mücadele ettiğini belirterek, "Engin Nurşani'nin tedavisi, yatan hasta servisimizde devam ediyordu. Maalesef bugün saat 7.00'de hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Asıl adı Engin Ayhan olan ve Almanya'da dünyaya gelen sanatçı, 2003'te "Adına Bir Çizik Çektim" albümüyle başladığı kariyerine, 8 albüm sığdırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk