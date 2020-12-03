Son Dakika | Engelliler Günü'nde engelli çocuğa anlamlı ziyaret
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Son Dakika | Engelliler Günü'nde engelli çocuğa anlamlı ziyaret

03.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:54
Son Dakika | Engelliler Günü'nde engelli çocuğa anlamlı ziyaret

Son dakika haberler... Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyeleri, 'Engelliler Günü'nde engelli kız çocuğunu ziyaret ederek hediye verdi.

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyeleri, 'Engelliler Günü'nde engelli kız çocuğunu ziyaret ederek hediye verdi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, amaçlarının, engellilerin sadece 'Engelliler Günü'nde değil her gün hatırlayarak kamuoyu duyarlılığı oluşturmak olduğunu söyledi. Bakanlığın başlattığı, 'Engelsiz çocuk buluşması' projesi kapsamında, temmuz ayından bu yana yaklaşık 60 engelli çocuğu ziyaret ettiklerini ifade eden Sarı, "Amacımız engellilerimizi her gün hatırlayarak onların da her birey gibi hakları olduğunu vurgulamaktır. Özellikle, trafik olmak üzere tüm yaşam alanlarında engellilerimize ayrılan yerlerin korunması ve engelli bireylerimize herkesin saygı göstermesini bekliyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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