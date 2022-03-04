Son dakika: Elazığ'da jandarmadan engelli gence tekerlekli sandalye

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma, bedensel ve zihinsel engelli 18 yaşındaki Hasan Aydın'a tekerlekli sandalye hediye etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkez Yolüstü köyünde ikamet eden zihinsel ve bedensel engelli Aydın'ın tekerlekli sandalyesinin eskidiğini öğrendi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız'ın talimatıyla alınan tekerlekli sandalye ekiplerce Aydın'a ulaştırıldı.

Jandarma ekiplerini ve yeni tekerlekli sandalyesini gören engelli genç, duygulu anlar yaşadı.

Ekipler, Aydın'a oyuncak jandarma arabası da hediye etti.