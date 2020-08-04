HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika! Enflasyon ve dış ticaret rakamlarının yankıları

Son dakika haberlerine göre Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, baz etkisiyle TÜFE'de gerilemenin gelecek ay da devam edeceğini düşündüklerini bildirdi.

Son dakika! Enflasyon ve dış ticaret rakamlarının yankıları
04.08.2020 22:13 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:16

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, baz etkisiyle TÜFE'de gerilemenin gelecek ay da devam edeceğini düşündüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon ve Ticaret Bakanlığı geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Verilere göre, temmuzda TÜFE'nin aylık yüzde 0,58 artışla yıllık yüzde 11,76'ya gerilediğini anımsatan Zeytinoğlu, yıllık TÜFE'deki gerilemede giyim ve ayakkabı grubu ile gıda fiyatlarındaki düşüşün etkisinin görüldüğünü ifade etti.

Zeytinoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki ay baz etkisiyle TÜFE'de gerilemenin devam edeceğini düşünüyoruz. Temmuzda ÜFE aylık yüzde 1,02 artışla yüzde 8,33'e yükseldi. Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik maliyetleri artırdığı için üretici fiyatlarını yukarı çekiyor. Buna ilave olarak baz etkisi ile ÜFE'nin bir sonraki ay da yükselmeye devam edebileceğini bekliyoruz."

Geçici dış ticaret verileri değerlendirmesi

Ticaret Bakanlığınca açıklanan temmuz ayı geçici dış ticaret verilerini de değerlendiren Zeytinoğlu, ihracatın 15 milyar doları aşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"İhracat yüzde 5,8 azalarak 15 milyar 12 milyon dolar, ithalat yüzde 7,7 azalarak 17 milyar 756 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kurban Bayramının temmuz ayı ihracatımıza önemli bir etkisi olmadı. 15 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat, yılın başından bu yana gerçekleşen en yüksek seviye ve haziran ayının da yüzde 11,5 üzerinde. Ağustos ihracatının ise geçen yılın yaklaşık yüzde 10 üzerinde gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Zira geçen yıl Kurban Bayramı ağustos ayında olduğu için bu yıl beş günlük bir kazancımız var."

İhracat performansıyla temmuz ayı İmalat Sanayi PMI endeksinin 56,9 ile son 9 buçuk yılın en yüksek verisine ulaştığına işaret eden Zeytinoğlu, açıklamasında "Bugün açıklanan PMI verisinde, Türkiye'de 10 sektörün beşinde yeni ihracat siparişlerinde gerileme olduğunu görüyoruz. Bu da bize ihracatın önümüzdeki aylarda beklediğimiz seviyelere ulaşamayacağımıza işaret ediyor." ifadelerine yer verdi.

Vergi artışlarına rağmen tüketim malları ithalatının yüzde 10,3 artmasına da dikkati çeken Zeytinoğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Temmuz ayı dış ticaret verilerine göre yatırım malı ve hammadde ithalatı gerilerken, vergi artışlarına rağmen tüketim malı ithalatı yüzde 10,3 artmış. Buradan ilave gümrük vergilerinin ithalatı önemli ölçüde etkilemediğini söyleyebiliriz. Sektörlere baktığımızda, otomotiv sektörünün ihracatta hala ilk sırada yer aldığını ancak performansın normal seviyenin altında olduğunu görüyoruz. Sektörün normal seviyesine erişmesiyle ihracat rakamlarımız daha yüksek seviyelere ulaşacaktır. Tabi burada en büyük ticari partnerimiz Avrupa'nın toparlanma hızı da bizi etkiliyor. AB ülkeleriyle ihracatımızda hala normal seviyelere dönemedik. ABD ile olan ihracatımızda ise son yedi aydır kesintisiz artış dikkat çekici. Biliyorsunuz ABD ile 100 milyar dolarlık ortak ticaret hedefimiz var. Bu hedefin yakalanması için ABD'nin ülkemizde yatırım yapması gerektiğini düşünüyoruz. Böylece ABD hem Türkiye pazarına ve hem de Ortadoğu pazarına kolaylıkla ulaşabilir."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Magazin
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Genç kadın, bugün boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü 3. Sayfa
Genç kadın, bugün boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Güncel
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Samsun'da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı 3. Sayfa
Samsun'da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum 3. Sayfa
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 50 kişi hayatını kaybetti, 2700 yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 50 kişi hayatını kaybetti, 2700 yaralı var
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalar peş peşe geldi
Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalar peş peşe geldi
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi
Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
'Koronavirüse iyi geliyor' diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
"Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Beyonce Gupse Özay Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Beto Ali Koç Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Daha Fazla İzmir Beyrut Deprem Lübnan
Şu an buradasınız: Son dakika! Enflasyon ve dış ticaret rakamlarının yankıları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 23:05:11. #1.15#
title