SON DAKİKA | 2022 Enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon rakamları kaç oldu? Enflasyon oranı ne oldu? Enflasyon rakamları arttı mı, düştü mü?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları memur ve emekli maaşına yapılacak olan zammını belirleyecek olması nedeniyle birçok vatandaşın en çok merak ettiği konular arasında yer almakta. Vatandaşlar konuyla ilgili olarak "Enflasyon rakamları açıklandı mı? Enflasyon rakamları kaç oldu? Enflasyon rakamları arttı mı? Enflasyon rakamları arttı mı, düştü mü?" gibi soruların cevaplarını araştırmakta. Enflasyon rakamları ile ilgili en çok merak edilen soruların cevapları haberimizde.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?

2021 Aralık ayı ve 2021 yıllık enflasyon oranı 3 Ocak 2022 tarihinde açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emekli zammını belirleyecek olan aralık ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon son 19 yılın zirvesini gördü.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %17,23 ile eğitim, %20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve %20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %53,66 ile ulaştırma, %43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %40,95 ile ev eşyası oldu.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emekli zammını belirleyecek olan aralık ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon son 19 yılın zirvesini gördü.

Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 13,58 olarak kaydedildi. Üretici fiyat endeksi Aralık'ta yıllık yüzde 79,89 artarken, aylık bazda ise yüzde 19,08 arttı.

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması emekli zammı, memur zammı ve kira artış oranı gibi rakamları da belirlemesi açısından büyük önem arz ediyordu.

TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından memur, memur emeklileri ve SSK emeklilerinin zam oranı da netleşti. TÜİK'in verilerine göre 2021'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 23,65 olarak gerçekleşti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Buna göre memurlar yüzde 20,65 oranında enflasyon farkı alacak. Memurlar 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 sözleşme zammı almıştı. Bununla birlikte memur ve memur emeklilerin ocak maaşına toplam yüzde 25,65'lik artış yansıyacak. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25,47, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,47 olarak şekillendi.

REFAH PAYI ARTIŞI GÜNDEME GELEBİLİR

Bu zamların üzerine 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı: 5.665

En düşük memur emeklisi aylığı: 4.037

En düşük işçi emeklisi aylığı: 2.041

En düşük esnaf emeklisi aylığı: 2.214

En düşük çiftçi emeklisi aylığı 2.087

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