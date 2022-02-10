Son dakika enflasyon haberleri! Ocak ABD enflasyon rakamları: Amerika'da enflasyon kaç oldu?
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Abd'de haftanın en önemli verilerinden biri olan ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Abd'de tüketici fiyat endeksi ocak ayında yıllık olarak yüzde 7,5 arttı. İşte, son dakika enflasyon haberleri... Ocak ABD enflasyon rakamları ne oldu? Amerika'da enflasyon kaç oldu?
Son dakika enflasyon haberleri gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ocak ABD enflasyon rakamları ne oldu? Amerika'da enflasyon kaç oldu?
Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksinde de aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde artış görüldü. Buna göre aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,6 ile yüzde 0,5'lik beklentiyi aşarken, yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 6 olarak kaydedildi.
Abd enflasyon verisi Fed'in para politikası açısından önem arz ediyor. Fed'in politikalarını doğrudan etkileyen enflasyonda her yukarı yönlü sürpriz piyasalara Fed başta olmak üzere merkez bankalarının daha da hızlı sıkılaşabileceği mesajı veriyor. Bu da diğer gelişmiş ve gelişmekte olan merkez bankalarının üzerindeki sıkılaşma baskılarını artırıyor.
Güçlü gelen ABD enflasyonu sonrası Fed swaplarında temmuza kadar 100 baz puan faiz artışı fiyatlaması görüldü. Vadeli piyasalarda veriler öncesi Fed cephesinden mart ayı için 25 baz puanlık bir faiz artırımı fiyatlanıyor. Veriler öncesi yaptığı değerlendirmede Franklin Templeton Fixed Income CIO'su Sonal Desai, piyasaların 2022'nin ikinci yarısı için biraz iyimser olduğunu ve enflasyonun keskin şekilde gerilemesini beklediğini belirtti. Desai, "Bana göre bu biraz fazla iyimser çünkü enflasyonu körükleyen faktörlerin büyük bir bölümü hala bizimle olacak. Fed de zaten eğrinin gerisinde kalmış durumda" dedi.
Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamı açıklandı. Süper güç olarak bilinen ülkede, ocak ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi. Böylece ABD'de enflasyon son 40 yılın rekorunu kırdı.