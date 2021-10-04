Son dakika! Enflasyon açıklandı! Eylül ayı enflasyon ne kadar oldu? - Haberler
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Son dakika! Enflasyon açıklandı! Eylül ayı enflasyon ne kadar oldu?

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Son dakika! Enflasyon açıklandı! Eylül ayı enflasyon ne kadar oldu?

Market ürünlerindeki fiyatlar son dönemde gündem olurken enflasyon rakamları da merak konusu olmuştu Son dakika gelişmesi ile enflasyon rakamları açıklanırken Eylül ayı enflasyon ne kadar oldu, belli oldu. Son dakika! Enflasyon açıklandı! İşte detaylar…

Ekonomi dünyasının merakla beklediği enflasyon rakamları son dakika gelişmesi olarak açıklandı. Peki, Eylül ayı enflasyon ne kadar oldu? Enflasyon bu ay arttı mı azaldı mı, İşte detaylar… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ENFLASYON AÇIKLANDI!

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,55 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,58, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 43,96 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,42, yurt içi üretici fiyatları yüzde 33,83 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,25, Yİ-ÜFE yüzde 1,55 artış kaydetti.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,58 yükseldi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 30,5, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 43,96 artış gösterdi.

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