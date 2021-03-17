Son dakika... Enez'de mesire alanları kapatıldı
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Son dakika... Enez'de mesire alanları kapatıldı

17.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:18
Son dakika... Enez'de mesire alanları kapatıldı

Son dakika gündem haberi... KORONAVİRÜS vaka haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Enez ilçesindeki mesire alanları kapatıldı.

KORONAVİRÜS vaka haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Enez ilçesindeki mesire alanları kapatıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Enez ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu tarafından mesire alanlarının kapatılmasına karar verildi. Enez Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; "Koronavirüs bulaşının azaltılması amacıyla ilçemiz ve köylerimizde yer alan tüm mesire alanları geçici bir süreliğine kapatılmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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