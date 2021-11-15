Son dakika... Enerjisa Üretim'den 70 milyon dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı

Enerjisa Üretim 2025'e kadar devam edecek ve tamamen yenilenebilir santrallerden oluşacak ikinci yatırım dönemini Erciyes Rüzgar Santrali ile başlattığını duyurdu.

Özel sektör enerji üretim şirketi Enerjisa Üretim, yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda 2017'de kapasite hakkı kazandığı 65 MW Erciyes Rüzgar Enerjisi Santrali projesi yatırımının türbin tedarik ve bakım sözleşmesini Nordex ile imzaladı.

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri İli Yahyalı İlçesi'nde inşaat süreci başlayan ve toplam 65 MWe kurulu güce sahip olacak Erciyes RES projesinde, Türkiye'nin en büyük rotor çapına sahip olacak 12 adet Nordex N163 türbinleri kullanılacak. Türbinler aynı zamanda yüksek emre amadelik hedefi doğrultusunda soğuk iklim koşulları göz önüne alınarak "Cold Climate Version" olma özelliğine de sahip" denildi.

2022 SONUNDA DEVREYE ALINMASI HEDEFLENİYOR.

Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl konu ile ilgili olarak, "Enerjisa Üretim olarak yatırımlarımıza öncelikli hedefimiz olan yenilenebilir enerji alanında devam etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yola çıktığımız yenilenebilir enerji ile büyüme hamlemizin ilk adımı olan 65 MW kurulu güce sahip Erciyes RES projemizin hayata geçmesi ile toplam kurulu gücümüzü 3672 MW'a çıkartacağız. Böylece, Türkiye'nin lider yenilenebilir portföyüne sahip elektrik üreticisi olma özelliğimizi, arttırdığımız kapasitemizle sürdürmeye devam edeceğiz. Projemizde teknoloji olarak 5.7 MW kurulu güce sahip Nordex N163 türbinleri seçildi. Erciyes RES işletmeye geçtiğinde Türkiye'nin en büyük rotor çaplı türbin modeli olacak. Rüzgar türbini teknolojisindeki verimlilik ve üretim kapasitesindeki artışlar hem bu projemiz hem de yatırımına hazırlandığımız YEKA projeleri için son derece sevindirici" dedi.

Bayçöl, "Dijital bir enerji üretim şirketi olma hedefimizden hareketle daha önce hayata geçirdiğimiz İstanbul Ataşehir'deki merkez ofisimizde bulunan merkezi kontrol odamız Senkron ile halihazırda tüm hidroelektrik santrallerimizin işletmesini, tüm rüzgar, güneş ve termik santrallerimizin de izlemesini yapabiliyoruz. Devreye alınmasının ardından Erciyes RES'in de kontrolünü ve kullanılacak ileri veri analitiği teknikleriyle performans takibini Senkron Merkezi İşletme Odamızdan yapabileceğiz. Yatırımlarımıza devam ederken bizlerden desteğini esirgemeyen hissedarlarımız Sabancı Holding ve E.ON'a ve paydaşlarımıza ve yeni yolculuğumuzda bizimle birlikte olan Nordex Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İLK İŞ BİRLİĞİMİZE BAŞLIYORUZ

Nordex Türkiye Genel Müdürü Habib Babacan ise "Enerjisa Üretim, Türkiye elektrik piyasasının en önemli lider oyuncularının başında geliyor. Yatırımlarına rüzgar projesiyle devam ediyor olması bizler için memnuniyet verici. Erciyes Projesi'yle Enerjisa Üretim ile ilk iş birliğimize başlıyoruz. Bu birliktelik, Enerjisa Üretim ile başlayacak ve sonrasında devam ettirmek istediğimiz uzun dönemli iş birliğimiz açısından bizler için çok önemli. Bu sebeple, Enerjisa Üretim'in de desteğiyle, Nordex Türkiye olarak projeyi başarılı bitirebilmek için gerekli tüm gayreti göstereceğiz. Sözleşme dönemindeki meşakkatli ve özverili çalışmalarından dolayı gerek Enerjisa Üretim tarafındaki gerekse Nordex Türkiye tarafındaki tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim. Erciyes Projesi'nin hayırlı olmasını temenni eder; Enerjisa Üretim'e, Nordex'e olan güvenlerinden dolayı tekrar teşekkür ederim" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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