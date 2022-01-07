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Son Dakika | Enerjide acele kamulaştırma kararları

Son Dakika | Enerjide acele kamulaştırma kararları
AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Adana, Ankara, Bartın, Bilecik, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Manisa, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Manisa, Mersin, Zonguldak'ta yapılacak toplam 42 enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

ZONGULDAK (AA) - Adana, Ankara, Bartın, Bilecik, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Manisa, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Manisa, Mersin, Zonguldak'ta yapılacak toplam 42 enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu illerde enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Antalya ve İstanbul illerinde tesis edilecek trafo binalarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların da TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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