Son dakika... Enerjide acele kamulaştırma kararları
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Son dakika... Enerjide acele kamulaştırma kararları

Son dakika... Enerjide acele kamulaştırma kararları
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Batı Karadeniz Faz-1 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Zonguldak'ın Merkez ve Çaycuma ilçeleri sınırları içinde yer alan ve güzergaha isabet eden taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.

Hatay'da "9H3130 Kızılkaya-Baldıran Enerji Nakil Hattı" ve Gaziantep'te "8G7803 Gelinbuğday DM-Muratlı Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla güzergaha isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Seyhan-Ceyhan-2 Enerji İletim Hattı Yenileme (Yeni Güzergah) Projesi" kapsamında güzergaha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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